W letnie weekendy w całym kraju ginie w wodzie po kilkanaście osób. Często mówi się, że ofiary piły przed kąpielą alkohol, ale ze statystyk wynika, że dotyczy to mniej więcej jednej piątej z nich. Główną przyczyną jest zatem przecenianie własnych możliwości i niewłaściwa ocena ryzyka. Najlepszym dowodem jest lekceważenie wywieszanych przez ratowników czerwonych flag, które oznaczają zakaz wchodzenia do wody. Dlaczego tak wielu ludzi łamie ten zakaz? Dlaczego niezbyt często są za to karani? O to zapytamy w porannej rozmowie w radiu RMF24.

Czerwone flagi wywieszone na plażach nie zniechęcają skutecznie do wchodzenia do wody, mimo że oznaczają zakaz kąpieli. Jak często i dlaczego ludzie lekceważą takie zakazy? Jakie kary grożą za ich nierespektowanie? Kto może je nakładać i jak w praktyce wygląda egzekwowanie takich kar? Takie pytania Michał Zieliński zada w rozmowie "7 pytań o 7:07" Jarosławowi Sroce z MOPR w Giżycku. Będzie go też pytał o podstawowe rady dla tych, których podczas kąpieli spotka śmiertelne zagrożenie.



