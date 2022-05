Unia Europejska skieruje ćwierć mld euro do Polski i czterech innych krajów, które mają u siebie uchodźców z Ukrainy. Ile z tych pieniędzy trafi do naszego kraju? Kiedy będzie reszta, z obiecanych w sumie 400 mln? Zapytamy o to w piątek rano biegłego w unijnych finansach eurodeputowanego Jana Olbrychta. Będzie on gościem rozmowy "7 pytań o 7:07" w internetowym radiu RMF24.

Jan Olbrycht /Andrzej Grygiel /PAP