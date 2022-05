Światowe ceny żywności rosną w obłędnym tempie. Podobnie jest w Polsce i wie to każdy, kto robi codzienne zakupy. Według opublikowanych niedawno danych, w ciągu ostatniego roku ceny w wielkopowierzchniowych sklepach z artykułami spożywczymi urosły przez rok o ponad 20 proc. i to mimo obniżenia podatku VAT na żywność. Czy rząd liczy się z przyspieszeniem tego wzrostu? Czy ma w związku z tym jakieś plany? Czy rozważa np. wprowadzenie urzędowych cen na niektóre produkty spożywcze? Takie pytania padną w porannej rozmowie "7 pytań o 7:07".

Henryk Kowalczyk / Jakub Rutka / RMF FM

Gościem Michała Zielińskiego w internetowym radiu RMF24 będzie minister rolnictwa i rozwoju wsi, wicepremier Henryk Kowalczyk. Nasz dziennikarz zapyta go, czy nasz kraj rzeczywiście jest rolniczo samowystarczalny i czy możemy być spokojni, że będziemy mieli co do garnka włożyć.



Jako dobry sąsiad Ukrainy Polska spełnia rolę pośrednika w transporcie broni. Teraz czeka nasz kraj nowe wyzwanie: pomoc w eksporcie ukraińskiego zboża, które z winy Rosjan nie może być wywożone przez porty nad Morzem Czarnym. Czy to się uda? Czy nasze możliwości wystarczą, by dostarczyć zboże do portów nad Bałtykiem? Nasz dziennikarz zapyta również o to, czy rolnicy mogą być spokojni o zaopatrzenie w nawozy.