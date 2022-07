Nowy, bezpłatny, pięciodniowy urlop opiekuńczy oraz płatne w połowie dwa dni wolne z powodu "siły wyższej" — znajdą się w Kodeksie Pracy. Do kiedy zmiany mają być wdrożone? Z czego wynika konieczność ich wprowadzenia? Jak staż pracy wpłynie na możliwość korzystania z przywileju? Czy to, co ulży pracownikom, doda roboty pracodawcom? Jak spore mogą być zawirowania w polskich firmach?

