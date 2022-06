Na otwarcie wtorkowego porannego programu Siedem pytań o siódmej siedem w internetowym radiu RMF24 nasz dziennikarz Tomasz Weryński zapyta Sławomira Neumanna o to, jaką strategię w nadchodzących wyborach ma opozycja. Czy brane pod uwagę jest pełne zjednoczenie i wspólna lista? A może polityczni stratedzy mają inny pomysł na pokonanie Zjednoczonej Prawicy?

Gościem rozmowy będzie Sławomir Neumann / Piotr Szydłowski / RMF FM

Prawo i Sprawiedliwość chce przesunąć wybory samorządowe o pół roku, albo nieco więcej. To w konsekwencji miałoby istotny wpływ na strategię wyborczą wszystkich sił parlamentarnych, ponieważ równolegle musiałaby się toczyć sejmowa i samorządowa kampania. Jakie scenariusze są brane pod uwagę? Czy w grę wchodzi wspólna lista opozycji, aby z całą mocą uderzyć w obóz rządzący? Czy opozycja jest w stanie się dogadać? A może zupełnie jest im to niepotrzebne, bo nie wierzą w zwycięstwo?

Te pytania padną we wtorek o 7:07 w radiu RMF24. Naszym gościem będzie poseł PO - Sławomir Neumann. Zapytamy go także o ostatnie słowa Jarosława Kaczyńskiego pod jego adresem, a także o to kiedy Polska może liczyć na pieniądze z KPO.