"Słynna "wrażliwość kobieca" ma w sobie coś z mitu, coś z komedii; ale to prawda że kobieta dokładniej przypatruje się sobie i światu niż mężczyzna". Zdanie to pochodzi z książki "Druga płeć" ("Le deuxième sexe")" - utworu słynnej francuskiej pisarki Simone de Beauvoir. Książka wydana w 1949 r. to jedno z najważniejszych dzieł filozofii feministycznej.

Barbara Nowacka / Piotr Szydłowski / RMF FM W 2017 roku międzynarodową nagrodę "Dla wolności kobiet" im. Simone de Beauvoir "za działania w ochronie praw kobiet i sprzeciwu wobec próbom wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji" otrzymała Barbara Nowacka. "Feministka, matka, informatyczka (...) posłanka na Sejm RP" - czytamy w notce na Twitterze. Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca partii Inicjatywa Polska, będzie w czwartkowy poranek gościem Bogdana Zalewskiego w internetowym radiu RMF24. Nasz dziennikarz zada "siedem pytań o siódmej siedem" Barbarze Nowackiej jako: 1. polityczce 2. posłance 3. feministce 4. kobiecie 5. matce i córce (w Święto Macierzyństwa) 6. informatyczce 7. "kawalerowi" francuskiego Orderu Narodowego Zasługi Zapraszamy do słuchania wywiadu z cyklu "7 pytań o 7:07" w radiu RMF24! Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



