„Siedem pytań o siódmej siedem!” – na otwarcie wtorkowego porannego programu w internetowym radiu RMF24 nasz dziennikarz Tomasz Weryński zapyta o porozumienie Turcji z Rosją w sprawie zboża z Ukrainy. Także o to, czy Rosja wyciągnęła wnioski z pierwszej nieudanej fazy inwazji.

Bogdan Klich / Paweł Supernak / PAP

Turcja i Rosja osiągnęły wstępne porozumienie o zapewnieniu eksportu ukraińskiego zboża korytarzem morskim z portu w Odessie. Ukraina sceptycznie podchodzi do tego pomysłu. W Kijowie wręcz wywołało to zaniepokojenie. Co to oznacza do planu wywożenia ukraińskiego zboża drogą lądową, w którym Polska miała odgrywać wiodącą rolę?

Nie zabraknie też pytań o kolejne partie zachodniego sprzętu wojskowego, jaki trafia na wschód Ukrainy. Dlaczego od kilku tygodni mówi się, że Ukraina przegrywa? Jaki scenariusz zakończenia wojny kreślą w Berlinie i Paryżu?

Te pytania padną podczas wtorkowej rozmowy. Gościem naszego dziennikarza będzie Bogdan Klich - senator PO, były minister obrony narodowej.