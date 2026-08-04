„56 km od Koszalina”. Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu

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„Dziś przed południem kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M. Tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła samolot rozpoznawczy FR 56 km na północny zachód od Koszalina” - poinformował minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON zaznaczył, że Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w pobliżu granic państw NATO, sprawdzając czujność i gotowość systemów obrony Sojuszu.

Dziś przed południem kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M. Tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła samolot rozpoznawczy FR 56 km na północny zachód od Koszalina - poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdj. Ministerstwo Obrony Narodowej - przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M, 4 sierpnia 2026 / materiały udostępnione

Do ostatniej podobnej prowokacji doszło wczoraj - 3 sierpnia. Dyżurna para naszych samolotów przechwyciła samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej Ił-20. Do incydentu doszło 60 kilometrów na północny zachód od Łeby nad Bałtykiem. Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że rosyjski samolot poruszał się w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera.

Jeszcze inny incydent związany z Rosją miał miejsce w czwartek, 30 lipca, gdy rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 spadła w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie.

Jest nagranie z momentu uderzenia w Tarnawie-Kolonii. To rosyjska rakieta Ch-101 Moment upadku niezidentyfikowanego obiektu w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim - po nocnym ataku Rosji na Ukrainę - uchwyciły kamery monitoringu w gminie Turobin. Nagranie pokazał portal informacyjny bilgoraj.com.pl.