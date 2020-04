Coraz więcej Polaków widzi korzyści wynikające z wykorzystania energii słonecznej do wytworzenia prądu elektrycznego. Sprzyja temu rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, ale także troska ludzi o własne portfele. Biorąc pod uwagę, że w najbliższych latach należy się spodziewać dalszego systematycznego wzrostu cen energii, pozyskiwanie prądu przy użyciu paneli słonecznych będzie zapewne coraz popularniejsze.

/ Materiały prasowe

Dzięki instalacjom fotowoltaicznym można uzyskać prąd, który jest znacznie tańszy, a przy okazji jego wytworzenie nie szkodzi środowisku. Co więcej, istnieje możliwość otrzymania zwrotu części kosztów montażu fotowoltaiki ze środków publicznych. Warto więc przyjrzeć się temu, jak działa fotowoltaika i w jaki sposób uzyskać dotację do swojej instalacji.

Fotowoltaika - jak to działa?

Światło słoneczne docierające na Ziemię to tak naprawdę fotony, czyli cząstki elementarne o różnej długości. Zwykle wynosi ona od 300 do 2 500 nanometrów (nm). Foton sam w sobie nie posiada ładunku energetycznego, ale jest potencjalnym pakietem energetycznym, który można uruchomić, gdy zostanie zaabsorbowany przez półprzewodnik. Takie półprzewodniki, z których najpopularniejszym jest krzem, są więc stosowane w umieszczanych zwykle na budynkach panelach słonecznych, tworzących część instalacji fotowoltaicznej.



Niektóre fotony spadające na panele fotowoltaiczne przez nie przejdą, inne się odbiją, a te, które zostaną zaabsorbowane wezmą udział w produkcji energii elektrycznej. Przyjmuje się, że aby foton mógł zostać do tego wykorzystany musi mieć długość przynajmniej 1 100 nm. Mniej więcej 1/4 całego światła słonecznego znajduje się powyżej tego poziomu i to właśnie te cząstki można wykorzystać, by wytworzyć prąd.

Jak powstaje prąd w instalacji fotowoltaicznej?

Po pochłonięciu odpowiednio dużej ilości światła słonecznego półprzewodnik zaczyna uwalniać ze swoich atomów elektrony. Po jednej stronie krzemu pojawia się ich nadmiar, a po drugiej deficyt. Ta nierównowaga ładunku elektrycznego sprawia, że część elektronów zaczyna przeskakiwać na stronę, na której jest ich mniej i poruszać się po powierzchni panelu. Gdy elektrony zostaną pochłonięte przez podłączone przewodniki elektryczne, w obiegu zacznie płynąć prąd.

Jest to jednak tak zwany prąd stały (DC), który nie może popłynąć bezpośrednio do gniazdek elektrycznych w domach. W sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej występuje bowiem prąd zmienny (AC). Potrzebna jest więc najpierw zamiana jednego na drugi. Tu z pomocą przychodzi kolejny niezwykle ważny element każdej instalacji fotowoltaicznej, czyli falownik.



Jest on także czasem nazywany inwerterem lub przetwornikiem. To urządzenie, którego zadaniem jest sprawienie, by powstał prąd, jaki jest potrzebny każdemu finalnemu użytkownikowi sieci energetycznej. Dopiero po operacji przekształcenia DC w AC można skutecznie podłączać domowe urządzenia do sieci.

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do publicznej sieci przesyłu

Warto pamiętać, że cały prąd uzyskany z energii słonecznej dzięki instalacji fotowoltaicznej w danym budynku może być użytkowany po podłączeniu jej do istniejącej już sieci publicznej. Służą do tego specjalne złącza półprzewodników stanowiące część instalacji. Takie rozwiązanie nazywa się z angielskiego "on-grid", a po polsku po prostu systemem sieciowym.



Nie ma jednak obaw, że po podłączeniu instalacji fotowoltaicznej nadal będzie trzeba korzystać z prądu z sieci publicznej, a co za tym idzie płacić więcej. Przy zastosowaniu fotowoltaiki w danym budynku zawsze jako pierwszy wykorzystywany jest prąd wytworzony przez energię słoneczną. Dzieje się tak dlatego, że ma on wyższe napięcie niż ten wytwarzany w publicznej sieci przesyłu. Warto wspomnieć, że instalacja to gwarancja 25 lat bezawaryjnej pracy, niektóre firmy do fotowoltaiki dołączają specjalną gwarancję.

Dotacja na fotowoltaikę - program "Mój prąd"

Fotowoltaika jest opłacalna z finansowego punktu widzenia, a w dodatku jej upowszechnianie wspierane jest ze środków publicznych. W 2019 roku ruszył program dotacji do takich instalacji, które pozwalają zmniejszyć koszt ich zakupu oraz montażu



Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, a każda bezzwrotna doplata może wynieść maksymalnie do 50 % kosztów całej inwestycji, jednak nie więcej niż 5 000 złotych. De facto więc zawsze stanowi wyraźnie mniejszą część procentową całej kwoty, ponieważ 5 000 zł to mniej niż połowa ceny instalacji fotowoltaicznej. Wsparcie tymi środkami jest przeznaczane zarówno na zakup urządzeń takich jak falowniki czy same panele słoneczne, jak i na robociznę.



Warunkiem jest to, by miała ona moc mieszczącą się w przedziale od 2 do 10 kW.

Jak ubiegać się o dotację?

Wnioski o przyznanie dotacji z programu "Mój prąd" należy kierować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Finansowe wsparcie może być przyznane osobom, które za swoją instalację fotowoltaiczną zapłaciły nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia programu, czyli 23 lipca 2019 roku.



Warto pamiętać, że dotacja jest de facto zwrotem części kwoty zapłaconej za instalację, a więc najpierw trzeba swój system fotowoltaiczny zainstalować, podpisać umowę z dystrybutorem energii o przyłączeniu do sieci elektrycznej, a dopiero później złożyć wniosek o przyznanie dotacji, który będzie rozpatrywany przez urzędników NFOŚiGW.



Nabór wniosków w II edycji programu trwa od 13 stycznia do 18 grudnia 2020 roku.