Pompa ciepła jako rozwiązanie grzewcze oparte na odnawialnych źródłach energii, zyskuje coraz większą popularność wśród właścicieli gospodarstw domowych. Zanim podejmiesz decyzję o zakupie konkretnego modelu, warto najpierw dokładnie przeanalizować interesujące Cię urządzenie, zwracając uwagę na kilka zagadnień.

/ Materiały prasowe

1. Co oznacza współczynnik CoP?

Współczynnik wydajności

Osoby rozważające zakup pompy ciepła, powinny w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na współczynnik CoP. Skrót jest zaczerpnięty z języka angielskiego (Coefficient of Performance) i oznacza współczynnik wydajności, czyli ilość dostarczanego ciepła do ilości energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła. W innym ujęciu, współczynnik CoP równa się ilości kW uzyskanych z 1 kWh energii zużytej do zasilenia urządzenia. Na przykład, dostarczenie 5 kWh energii cieplnej przez pompę ciepła, na której zasilenie zużyto w tym czasie 1 kWh, oznacza CoP równe 5.

Na drodze do oszczędności

Należy pamiętać, że współczynnik CoP to parametr zmienny. W tym przypadku dużą rolę odgrywa różnica temperatur pomiędzy górnym źródłem ciepła (instalacją grzewczą), a dolnym źródłem ciepła, z którego ciepło zostało pobrane (woda, powietrze lub grunt). Oznacza to, że CoP odnosi się do dwóch punktów pracy pompy ciepła, a im mniejsza jest różnica temperatur pomiędzy nimi, tym współczynnik jest wyższy.

W praktyce, im wyższy jest współczynnik CoP, tym więcej ciepła można wytworzyć przy użyciu tej samej ilości energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne. Tak więc im wyższa temperatura dolnego źródła oraz im niższa temperatura górnego źródła, tym większe oszczędności można wygenerować. Niezależnie od tego, zakup pompy ciepła można częściowo sfinansować w ramach dotacji z programu "Czyste Powietrze", co znacząco obniży koszty całej inwestycji.

Maksymalna wartość współczynnika CoP dla pompy ciepła FOTON Air 11 wynosi 5,0. / Materiały prasowe

2. Jaką technologię mam wybrać?

a) pompa powietrzna vs. pompa gruntowa

Praktyczność i trwałość

Powietrzna pompa ciepła jak sama nazwa wskazuje, pobiera ciepło z powietrza. Najczęściej jest to powietrze zewnętrzne, jednak ostatnimi czasy rosnącą popularnością cieszą się pompy ciepła podłączane do wentylacji czy ciepłej wody użytkowej. Te z kolei często wykorzystują powietrze z pomieszczeń znajdujących się w budynku. Niewątpliwie, do największych zalet pompy powietrznej można zaliczyć wysoką sprawność, trwałość, a także niezawodność urządzenia. Co ciekawe, działanie pompy ciepła można porównać do działania lodówki. Istnieje jednak jedna zasadnicza różnica.

Skomplikowanie i wyższe koszty

Pompy ciepła gruntowe jako wykorzystują energię skumulowaną w gruncie. Niestety, aby uzyskać stabilne warunki pracy, należy wykonać odpowiednie dolne źródło, które wpływa na koszt inwestycji. Najczęściej jest to kilka odwiertów pionowych o głębokości ok. 80-100 m. Wiąże się to również z koniecznością posiadania większej działki, na której zostanie wykonane dolne źródło.

b) monoblok vs. split

Prostota i łatwość montażu

Pompa ciepła typu monoblok to urządzenie jednosegmentowe, czyli składające się tylko z jednego bloku. Zabudowanie jednostki na zewnątrz budynku eliminuje ryzyko większego szumu w domu, ale wymaga zabezpieczenia takie pompy ciepła przed zamarzaniem wody, np. na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej. Najważniejszą zaletą pompy ciepła typu monoblok jest prostota montażu. Cały układ chłodniczy mieści się w jednym bloku i nie wymaga dodatkowych prac przy instalacji. To sprawia, że montaż, jak i uruchomienie przebiega sprawniej, ponieważ firma wykonawcza nie musi posiadać uprawnień chłodniczych. Takie rozwiązanie znakomicie sprawdzi się w połączeniu z fotowoltaiką.

FOTON Air 11 – pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok / Materiały prasowe

Złożona konstrukcja i konieczność ingerencji

Pompa ciepła typu split pozwala na eliminację źródła hałasu z budynku. Sprężarka, a także wentylator parownika są umieszczone w jednostce zewnętrznej. W klasycznym rozwiązaniu jednostka zewnętrzna łączy się z jednostką wewnętrzną w budynku poprzez przewody z czynnikiem chłodniczym. Eliminuje to ryzyko zamarzania układu pompy ciepła. Utrudnieniem jest z kolei konieczność ingerencji w układ chłodniczy pompy ciepła. Wykonawca musi wobec tego posiadać uprawnienia chłodnicze.

3. Czy muszę zarejestrować pompę ciepła?

Decydujący czynnik chłodniczy

Głównym czynnikiem determinującym rejestrację jest określona ilość czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy, czyli tzw. F-gaz jest parametrem znajdującym się w pompie ciepła (jak również w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych), który uwolniony do atmosfery może w znaczący sposób przyczynić się do efektu cieplarnianego.

Przed zakupem pompy ciepła warto upewnić się co do konieczności jej rejestracji. / Materiały prasowe

Wzrost popularności i nowe regulacje

W związku ze wzrostem popularności pomp ciepła, rośnie także emisja F-gazu do atmosfery. Z tego powodu weszła w życie tzw. Ustawa F-gazowa. Zgodnie z jej zapisami, pompy ciepła z ilością czynnika chłodniczego większą niż 3 kg podlegają obowiązkowi rejestracji. Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja pompa ciepła będzie objęta przepisami, najlepiej skonsultować ten fakt z profesjonalną firmą.

4. Czy pompa ciepła wymaga konserwacji?

Prawie bezobsługowo

Pompa ciepła jak każde urządzenie grzewcze wymaga obsługi serwisowej, jednak nie tak częstej i nie w tak szerokim zakresie jak np. kocioł. Zazwyczaj standardowy przegląd obejmuje kontrolę wizualną, czyszczenie filtrów i sprawdzenie ustawień. Co ważne, nie jest w tym przypadku wymagana kontrola kominiarza, czy "gazownika".

Przeglądy pompy ciepła należy wykonywać raz w roku. / Materiały prasowe

Parownik ważnym elementem

W powietrznych pompach ciepła należy dodatkowo zadbać o parownik. Ten element pełni funkcję wymiennika ciepła w zewnętrznej części urządzenia. W zależności od tego, gdzie stoi pompa (przy szosie, w kopalni lub ogrodzie z akacjami), może potrzebować wyczyszczenia. Czynność tę wystarczy zrobić raz w roku przy standardowym przeglądzie. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze wykonawcy, warto zapytać o zakres przeglądów w ramach przedstawionej oferty.

5. Czy praca pompy ciepła nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu?

Decybele i metry

Producenci zazwyczaj podają dane na temat mocy i ciśnienia akustycznego. To drugie mierzone jest w pewnej odległości od urządzenia i określonych warunkach, dzięki czemu jest zawsze niższe od mocy. Pompę ciepła można zaklasyfikować jako ciche urządzenie, jeżeli jej parametry oscylują w granicach 52 dB (A) mocy, a w odległości 2 m od niej 38 dB (A) cieśnienia.

Dobrze zaprojektowana pompa ciepła zapewni Ci spokojny sen. / Materiały prasowe

Spokojny sen

Powietrzne pompy ciepła posiadają wentylatory. Dzięki nim przeciągają masy powietrza przez pompę ciepła, a ta czerpie z niego energię. Jednakże źle zaprojektowana pompa ciepła może generować hałas. Dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać urządzenie, które będzie naprawdę ciche. Praca pompy ciepła nie powinna przecież zakłócać przyjemności korzystania z ogrodu, nauki czy snu przy otwartym oknie. Doskonale przekonała się o tym Anna Nowak-Ibisz, decydując się m.in. na instalację pompy ciepła we własnym domu.



Jesteś zainteresowany inwestycją w pompę ciepła? Sprawdź ofertę COMFORT Home , dzięki której wyposażysz dom w nowoczesne, inteligentne urządzenia, pozwalające na komfortowe i bezpieczne życie całej Twojej rodziny.



Kliknij tutaj , aby poznać więcej szczegółów.

Powyższy artykuł przeczytasz również na blogu firmy FOTON Technik .