IMGW ostrzega przed burzami z gradem niemal w całej Polsce z wyjątkiem Lubelszczyzny, Podlasia i Podkarpacia. W czterech województwach obowiązuje alert trzeciego stopnia. Chodzi o Mazowsze, Śląsk, województwo łódzkie oraz wschodnie powiaty województwa wielkopolskiego. Ulewne opady deszczu mogą tam wynieść lokalnie nawet do 90 l/mkw., a porywy wiatru - do 120 km/h. W Kostkowicach w powiecie zawierciańskim ewakuowano 370 osób przebywających w lesie pod namiotami na obozie harcerskim.

Zniszczenia w gminie Trzebinia po nawałnicy / Facebook

W związku z burzami przechodzącymi po południu nad woj. śląskim strażacy z tego regionu otrzymali do godz. 20 łącznie 500 zgłoszeń, w tym m.in. o kilkunastu uszkodzonych dachach. Cały czas napływają nowe zgłoszenia.

Najwięcej interwencji jest w powiatach: zawierciańskim i częstochowskim. W Kostkowicach w powiecie zawierciańskim ewakuowano 370 osób przebywających w lesie pod namiotami na obozie harcerskim. 4 osoby są poszkodowane - mają m.in. zwichnięcia, złamania kończyn - informuje dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek.

Po gwałtownych burzach ponad 100 wezwań mieli do tej pory strażacy z Opolszczyzny. Najwięcej zgłoszeń było w powiatach: strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, opolskim i krapkowickim. Po uderzeniu pioruna zapaliły się dwa domy w Chruścinie Opolskiej. W Jełowej koło Opola woda zalała halę produkcyjną. A w Strzelcach Opolskich wiatr zerwał blachę z jednego z budynków. Zerwane zostały też 4 linie energetyczne w regionie - to przez przewrócone drzewa i spadające konary. Jak przekazują strażacy, nikt nie został ranny.

Nawałnica przeszła po południu nad powiatem chrzanowskim w Małopolsce. Strażacy dostali ponad 80 zgłoszeń. Jak powiedział dziennikarzowi RMF FM Maciejowi Pałahickiemu rzecznik straży pożarnej w Krakowie Sebastian Woźniak, wezwania dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew i połamanych gałęzi. W jednym przypadku drzewo spadło na samochód. Nie ma informacji o poszkodowanych.

W Trzebini w Małopolsce zniszczonych zostało wiele drzew, m.in. w parku miejskim wiele zostało wyrwanych z korzeniami. Jak powiedział nam burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk, nawałnica trwała kilka minut. Nagle pojawiły się kłęby czarnych dymów, mnóstwo błyskawic otaczających całe miasto, ogromny powiew wiatru, który zaczął szaleć, wirować, do tego ogromne opady deszczu i momentami nawet grad - mówi Okoczuk.





Około 100 zgłoszeń dotyczących skutków burz mieli do godz. 21 strażacy w Łódzkiem. Burze nadciągnęły od południowego zachodu, czyli już przetoczyły się nad powiatami: wieluńskim i wieruszowskim. Tam zjawiska atmosferyczne miały łagodny przebieg - usłyszała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z kolei od strażaków dowiedziała się, że burze w powiecie radomszczańskim i piotrkowskim wyrządziły zniszczenia - jest tam kilka uszkodzonych dachów, powalonych drzew i połamanych gałęzi.

Najwyższe alerty w czterech województwach

Burze z gradem o różnej intensywności prognozowane są dziś na większości obszaru Polski. W Małopolsce, województwie świętokrzyskim, na Śląsku i Opolszczyźnie, a także w Wielkopolsce, woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim, na Warmii i Mazurach oraz w południowej części Pomorza - obowiązują ostrzeżenia stopnia drugiego. Dla pozostałego obszaru Pomorza oraz województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego wydano alert stopnia pierwszego.



Najtrudniejsza sytuacja ma być na Mazowszu, Śląsku, w województwie łódzkim oraz wschodnich powiatach województwa wielkopolskiego, dla których wydano alert najwyższego, trzeciego stopnia. Tam burzom towarzyszyć mają ulewne opady deszczu wynoszące przeważnie od 30 do 60 l/mkw., choć lokalnie dochodzące aż do 90 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru wynieść mogą nawet 120 km/h. Miejscami padać będzie grad.



Jednocześnie - za wyjątkiem Dolnego Śląska oraz województwa zachodniopomorskiego - wciąż w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść do 33 stopni, a temperatura minimalna w nocy sięgnie 22 stopni Celsjusza.

Gdzie jest burza? Sprawdź aktualną mapę pogody





Gdzie pada?







W czwartek mogą pojawić się trąby powietrzne

W czwartek zachmurzenie, lokalne opady deszczu i burze występować już będą w całym kraju. W trakcie burz spadnie do 30-40 l/mkw., a lokalnie nawet do 60 l/mkw. deszczu, zwłaszcza a Pomorzu Wschodnim i Kujawach. Porywy wiatru znów osiągać będą do ok. 100 km/h.



Również w czwartek istnieć będzie zagrożenie wystąpieniem trąby powietrznej - we wschodniej połowie kraju. Miejscami porywy osiągać będą do 110 km/h. Spaść też może duży grad.

W całym kraju będzie też ciepło, a na wschodzie upalnie. Termometry pokażą tego dnia od 24 stopni nad morzem i w obszarach podgórskich, do 32 stopni na wschodzie kraju. Na zachodzie będzie to ok. 27-29 stopni.