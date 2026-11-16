3250 zł dla rezerwistów. MON planuje nowe świadczenie

RMF24

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Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić jednorazowe świadczenie w wysokości 3250 złotych dla wybranych rezerwistów - pisze „Fakt”. Projekt przepisów jest już gotowy, a pierwsze wypłaty planowane są na 2027 rok. Kto będzie mógł skorzystać z nowej propozycji MON i jakie warunki trzeba spełnić?

Kto może liczyć na dodatkową gotówkę?

Nowe świadczenie ma trafić do żołnierzy pasywnej rezerwy posiadających przydział mobilizacyjny lub tych, którzy są przewidziani do jego otrzymania. To właśnie te osoby, które na co dzień nie noszą munduru, ale mogą zostać powołane do armii w razie potrzeby.

Dwa warunki do spełnienia

Sam fakt bycia rezerwistą nie wystarczy, by otrzymać dodatkowe pieniądze. Ministerstwo określiło dwa kluczowe warunki:

Udział w minimum ośmiu dniach dobrowolnych szkoleń w danym roku kalendarzowym

Odbycie ćwiczeń wojskowych

Dopiero spełnienie obu kryteriów umożliwi wypłatę 3250 złotych jednorazowego świadczenia.

Kwota powiązana z wynagrodzeniem żołnierzy

Wysokość świadczenia powiązana jest z połową najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w dniu przyznania świadczenia.

Aktualnie minimalna pensja w wojsku wynosi 6500 zł, więc rezerwiści mogą liczyć właśnie na 3250 złotych. Jeżeli uposażenia w wojsku wzrosną, podwyżka obejmie również nowe świadczenie.

MON ma nadzieję, że program zmotywuje nawet 10 tysięcy osób rocznie do regularnych ćwiczeń i podnoszenia wojskowych kwalifikacji. To odpowiedź na rosnące potrzeby obronności kraju, w którego interesie jest, by rezerwa była jak najlepiej przygotowana.