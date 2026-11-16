300 zł na wyprawkę. Ostatnia szansa, by skorzystać z programu Dobry Start

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Rodzice mają ostatnie dni, by skorzystać z programu Dobry Start. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wnioski o jednorazowe świadczenie na wyprawkę szkolną można składać tylko do 30 listopada. 300 zł wsparcia to pieniądze na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy sprzętu komputerowego dla uczniów.

Kto może liczyć na wyprawkę?

Świadczenie przysługuje każdemu uczącemu się dziecku w wieku od 7 do 20 lat – a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24. roku życia. Ważna informacja: kryterium wieku jest liczone rocznikowo. To znaczy, że nawet jeśli dziecko kończy odpowiedni wiek dopiero w trakcie roku kalendarzowego, wciąż ma szansę otrzymać wsparcie, jeśli uczęszcza do szkoły.

Warto podkreślić, że program Dobry Start nie obejmuje dzieci uczęszczających do zerówek oraz studentów. Niezależnie jednak od sytuacji finansowej rodziny – wysokość zarobków nie ma znaczenia przy przyznawaniu świadczenia.

Dobry Start dla wszystkich, także dla cudzoziemców

O wyprawkę mogą starać się także cudzoziemcy mieszkający z dziećmi w Polsce. Osoby spoza krajów UE, EFTA i Wielkiej Brytanii oraz obywatele Ukrainy ze statusem UKR muszą jednak wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wniosek? Tylko online!

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej – można to zrobić przez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. To szybki i bezpieczny sposób, aby ubiegać się o 300 zł na każde uprawnione dziecko.

Rekordowa liczba wniosków

W ubiegłym roku ZUS otrzymał ponad 3,3 mln wniosków na niemal 4,9 mln dzieci. Łączna wypłata w ramach programu Dobry Start przekroczyła kwotę 1,4 miliarda złotych.