30 tys. zł mandatu za ten manewr. Policja szuka kierowcy TIR-a

RMF24

Policjanci poszukują kierowcy TIR-a, który na drodze krajowej nr 96 - podczas wyprzedzania „na trzeciego” - zepchnął jadący z naprzeciwka samochód na pobocze. Nagranie otrzymane na skrzynkę „Stop agresji drogowej” mrozi krew w żyłach.

TIR zepchnął auto na pobocze

Do zdarzenia doszło 24 lipca w miejscowości Brzeźno (Kujawsko-Pomorskie). Na nagraniu widać ciężarówkę, której kierowca podejmuje manewr wyprzedzania samochodu osobowego, mimo że z przeciwnego kierunku nadjeżdża inne auto. Sytuacja staje się szczególnie niebezpieczna, gdy ciężarówka nie wraca na swój pas ruchu.

To karygodne zachowanie stworzyło bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Kierujący TIR-em nie dość, że zaczął mrugać światłami drogowymi w kierunku pojazdu naprzeciwko, to dodatkowo celowo zjechał na jego stronę, spychając go na pobocze ograniczone barierą. To naprawdę cud, że nie doszło do tragicznego w skutkach wypadku - relacjonuje kom. Remigiusz Rakowski z KWP w Bydgoszczy.

Policja

Kierowcy grozi 30 tys. zł i utrata prawa jazdy

Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia i poszukują kierowcy TIR-a. Grozi mu utrata prawa jazdy, mandat sięgający 30 tys. zł oraz 10 punktów karnych. Z uwagi na powagę czynu sprawa najprawdopodobniej będzie miała swój finał w sądzie.

Funkcjonariusze przypominają, że świadkowie niebezpiecznych zachowań na drodze mogą przekazywać nagrania policji za pośrednictwem skrzynki „Stop Agresji Drogowej”.