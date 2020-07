Motywacji do zmiany pracy i przebranżowania się jest mnóstwo. U jednych chęć zmiany zawodowej wynika z wypalenia, u innych z kryzysu na rynku pracy, jeszcze inni uważają, że życie jest zbyt krótkie, by spędzić je w jednej firmie. Bez względu jednak na to, jaka jest Twoja motywacja, musisz wiedzieć, że na podjęcie decyzji o zmianie pracy lub branży nigdy nie jest za późno. Już dawno przestaliśmy patrzeć na naszą karierę zawodową, jak na wybór na długie lata. Przykłady pokazują, że możesz realizować się w wielu zawodach i czerpać satysfakcję z nieznanych dotąd obszarów, dzięki łączeniu wiedzy z różnych dziedzin i wykorzystaniu doświadczenia oraz umiejętności, które już posiadasz.

Z tego artykułu dowiesz się:

● jak obrać nowy kierunek zawodowy bez stresu i ryzyka

● jak zmienić branżę na taką, która przyniesie radość i dobre zarobki

● poznasz konkretną taktykę na przekonanie wybranego pracodawcy

Czujesz, że Twoja kariera utknęła w miejscu, nie wiesz, co dalej, bo od wielu lat pracujesz na tym samym stanowisku, w tej samej firmie? Regularnie sprawdzasz oferty pracy, ale Twoja branża nie ma nic ciekawego do zaoferowania? A może dotknął cię kryzys na rynku pracy albo nagle stwierdziłeś/łaś, że chcesz zacząć robić coś zupełnie innego? Mam dla Ciebie całkiem dobre wieści. W czasach, gdy zmiana następuje szybciej niż kiedykolwiek, to idealny moment, aby dokonać przebranżowienia i w końcu znaleźć pracę, która naprawdę będzie dawać Ci satysfakcję. Poznaj 3 sprawdzone sposoby, które pomogą Ci zmienić pracę (i branżę!) bezstresowo w każdym wieku.





Zacznij od siebie - a nie od rynku!

Najczęściej popełniany błąd to pomijanie siebie w procesie zmiany zawodowej. Staramy się dopasować do rynku pracy, sprawdzamy, jakie stanowiska są najbardziej opłacalne, zamiast dowiedzieć się, czego sami tak naprawdę pragniemy. Pomijamy nasze preferencje i zapominamy, że nie chodzi o to, aby nowa branża czy praca miała tylko trochę lepsze opakowanie od poprzedniej. Na początek, zadaj sobie pytanie, co tak naprawdę chcesz robić, nawet, jeśli oznaczałoby to zmianę o 180 stopni. Uzyskując konkretną odpowiedź, prędzej czy później możesz zarabiać lepiej niż ludzie, którzy, Twoim zdaniem, zarabiają teraz najwięcej. Dlaczego? Z dwóch powodów.

Po pierwsze - rynek nie śpi. To, że teraz programiści zarabiają znacznie więcej niż mediana, nie znaczy, że zawsze tak będzie. Kuszące oferty przyciągają coraz więcej osób zainteresowanych wysokim wynagrodzeniem, więc siłą rzeczy - większa ilość zainteresowanych sprawi, że nie będzie potrzeby windować tak zarobków, ponieważ pracodawcom łatwiej będzie pozyskać pracowników.

Po drugie - Konfucjusz nie mylił się sugerując, abyś wybrał/a pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. Wiesz kiedy człowiek odnosi największe sukcesy? Wg obserwacji Josha Weitzkin’a (autora książki The Art of Learning), największy sukces sportowy odnoszą osoby, które są skupione zarówno na osiągnięciu wyniku, jak i nastawione na czerpanie przyjemności z tego, co robią. Nie osiągniesz satysfakcjonujących wyników, jeśli będziesz w 100% nastawiony na tylko sukces albo tylko na zabawę. Dopiero połączenie tych dwóch postaw i balans pomiędzy nimi przynosi najlepsze efekty.

Pytania, które musisz sobie zadać, żeby dokonać zmiany zawodowej:

➔ Jaka jest moja motywacja? Co mnie nakręca? Co robi mi się łatwo, a do czego muszę się zmuszać?

➔ Kiedy najszybciej mija mi czas - co wtedy robię, nad czym pracuję?

➔ Jaką mam osobowość i w jakich obszarach zawodowych (zazwyczaj) się ona sprawdza?

➔ Dlaczego chcę zmiany, co mi nie pasuje teraz?

➔ Co konkretnie chcę zmienić w aktualnej pracy?

➔ Jak chciałbym/łabym, aby wyglądała moja praca (środowisko, lokalizacja, zależność od przełożonego, zespołu czy klientów, etat czy biznes, a może wolny zawód?)

➔ Jak mogę połączyć to, co już wiem (dzięki zdobytemu doświadczeniu zawodowemu) z tym, co chcę robić?

➔ Co mnie najbardziej denerwuje w otaczającej mnie rzeczywistości i jak chciałbym/łabym to naprawić?

Lekcja nr 1:

Weź kartkę albo otwórz pusty dokument na komputerze i spróbuj zapisać odpowiedzi na te pytania, a powoli zaczniesz tworzyć plan Twojej kariery. Podsumuj całe swoje doświadczenie zawodowe i znajdź rzeczy, które sprawiły Ci największą przyjemność. Pamiętaj, że wybierając branżę, która jest dla Ciebie najbardziej interesująca (a nie taką, w której najwięcej się zarabia), szybciej osiągniesz sukces, w tym zarobki, które Cię usatysfakcjonują.

Stwórz plan - potraktuj to jak projekt, konkretny proces!

Pośpiech to zły doradca. Nie idź na żywioł, chyba że masz oszczędności, które pozwolą Ci szukać nowej ścieżki przez kolejne 8-12 miesięcy. Nie chcesz przecież stresować się, że musisz podjąć decyzję jak najszybciej.

Zanim przejdziemy do kolejnego kroku spotkaj się minimum z 3 osobami, które są, Twoim zdaniem, w miejscu, do którego chcesz kiedyś dojść. Przygotuj listę pytań i zapytaj o każdy szczegół, zarówno o plusy, jak i minusy ich położenia. Dzięki temu upewnisz się, że decyzja, którą podejmujesz, jest tą właściwą, czy na pewno chcesz się na to pisać i czy udźwigniesz nowe wyzwania. To przecież nie zakup mleka w sklepie, a naprawdę poważna decyzja.

Mając gotową wizję nowej, lepszej kariery, przechodzimy do drugiego kroku - zdobywania kompetencji. Nie będzie to łatwe, szczególnie, jeśli nie jesteś osobą, która wciąż uczy się nowych rzeczy. Jedno jest jednak pewne - jeśli pokonasz początkowy opór, przejdziesz do kolejnego etapu. Pamiętaj, że wszystko, co teraz jest łatwe, kiedyś było trudne. Pamiętasz swój pierwszy przejazd na rowerze? Wydawało się to niemożliwe. A tę piosenkę, której uczyłeś/łeś się grać na gitarze i frustrowałeś/łaś się, gdy coś nie wychodziło? Z czasem stała się łatwa, ale nie sama - pomogłeś/łaś jej, dzięki regularnym treningom. I to jest klucz. Nieważne, czy będą to studia podyplomowe, książki czy kursy online - ważne jest to, aby wyrobić sobie nawyk regularnej nauki i mieć ustalony konkretny plan zdobycia kompetencji, które musisz uzupełnić, aby osiągnąć nowe cele zawodowe.

Lekcja nr 2:

Przetestuj swój nowy “zawód", robiąc coś w ograniczonym zakresie czasowym i za darmo pod okiem specjalisty. Potem znajdź kogoś, kto pokaże Ci, jak najszybciej zrealizować założony plan (najlepiej eksperta z branży), zapłać mu i rób wszystko dokładnie tak, jak mówi. A najlepiej - znajdź 3 ekspertów z różnych rynków i wyciągnij to, z czym się zgadzasz, co Ci się podoba i to, co najbardziej do Ciebie przemawia. Skonfrontuj różne podejścia, metody, sposoby i wybierz te, które dają Ci najlepsze efekty. Dzięki temu wyrobisz sobie unikalny styl, który jest zgodny z Tobą, a także oparty jest o najlepsze praktyki z różnych rynków.

Czas na atak. Wybieramy docelowego pracodawcę (lub klientów).

Dopasuj swoje CV do nowego wyzwania zawodowego. Nie wysyłaj tego samego CV na wszystkie stanowiska - to duży błąd. Nie musisz pisać w CV o wszystkim, skup się na najważniejszych umiejętnościach i osiągnięciach, które możesz wykorzystać w pracy w danej firmie. Znajdź firmę, która naprawdę urzekła Cię swoją kulturą, środowiskiem, produktem. Stwórz unikalną strategię zaatakowania tej konkretnej firmy. Staraj się dostosowywać KAŻDE CV do oferty pracy, na jaką aplikujesz. Niech rekruter po drugiej stronie poczuje, że choć nie masz wystarczających kompetencji (jeszcze), warto w Ciebie zainwestować. Pamiętaj - masz tylko kilkanaście sekund, zanim Twoje CV poleci do śmietnika - dopracuj każdy szczegół.

Zadbaj o Twój wizerunek w sieci i wypracuj strategię, która pomoże Ci osiągnąć status eksperta w danej dziedzinie (a przynajmniej kogoś, kto właśnie opisuje swoją ścieżkę - wszyscy uwielbiamy studium przypadku, dlaczego nie opisać swojego?). Zarówno pracodawcy, jak i Twoi potencjalni przyszli kontrahenci, na pewno wyszukają Cię w Google - chcesz więc pokazać się od najlepszej strony. Oczywiście zanim zdobędziesz odpowiedni poziom wiedzy, minie trochę czasu, ale pamiętaj, że najszybciej uczymy się... ucząc innych. Jeśli potrafisz przekazać komuś wiedzę, to znaczy, że wystarczająco dobrze poukładałeś/aś ją sobie w głowie. Jest to świetna mobilizacja do upewnienia się, że naprawdę rozumiesz to, co chcesz robić. A jeśli się pomylisz i ktoś zwróci Ci uwagę? Cóż, potraktuj to jako lekcję, i to darmową!

Lekcja nr 3:

Rekruter szuka w CV tego, co zamieścił w ogłoszeniu. Staraj się tworzyć CV w oparciu o ogłoszenie, na jakie aplikujesz. Ustosunkuj się do wymagań, opisując swoje doświadczenie na przykładach. Pokaż rekruterowi, że pisał ogłoszenie z myślą o osobie takiej, jak Ty. Jeśli brakuje Ci jakichś kompetencji czy doświadczenia, nadrób w innym obszarze, tak, aby zrekompensować jego brak. Szukaj wiedzy i sam nią się dziel, aby przyspieszyć naukę i wzmocnić pozytywny wizerunek.

Masz wrażenie, że to wierzchołek góry lodowej? Racja - tematu przebranżowienia nie da się wyczerpać w jednym artykule. Jeśli czujesz, że musi nastąpić zmiana w Twojej karierze, naprawdę potrzebujesz pojawić się na kolejnej edycji Skills Day - wirtualnej konferencji poświęconej rozwojowi zawodowemu. Eksperci z branży rekrutacji będą opowiadali m.in. o tym, jak skutecznie zmienić pracę i branże bez stresu, jak zbudować profesjonalny wizerunek kandydata, a także, jak zwiększyć swoją skuteczność podczas procesu rekrutacji.

www.SkillsDay.pl

Autorem tekstu jest Łukasz Cysewski, ekspert budowania świadomej kariery zawodowej, twórca CareerAcademy.pl - nowoczesnej akademii kariery, dzięki której tysiące osób zdobywa nową, lepszą pracę.