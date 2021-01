W niedzielę odbędzie się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie to "finał z głową" - zebrane pieniądze zostaną wydane na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. "Jestem dumny, że mimo pandemii nie poddajemy się" - podkreślił w rozmowie z Onetem Jerzy Owsiak - szef fundacji WOŚP. "Mimo całej naszej spontaniczności – w kwestii bezpieczeństwa nie ma przebacz" - dodał.

Prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak / Marcin Obara / PAP

Jak informują organizatorzy, za pieniądze zebrane w czasie tegorocznego finału mają zostać zakupione m.in. zestawy endoskopów laryngologicznych, endoskopy giętkie, zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych, egzoskopy, lasery diodowe, nawigacje optyczne otolaryngologiczne, koblatory do operacji migdałków, aparaty USG i RTG, kardiomonitory, lampy operacyjne i polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego.

Poprzedni finał WOŚP poświęcony laryngologii odbył się w 2008 roku. Po 13 latach od ostatniego “Finału z głową" postanowiliśmy powrócić do systemowego wsparcia laryngologii i otolaryngologii. W 2008 roku, w czasie 16. Finału WOŚP, Fundacja zbierała środki na zakup sprzętu dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi, zakończył się on wynikiem 14 milionów USD, dzięki którym do szpitali trafiły m.in. nasofiberoskopy, zestawy do endoskopowych operacji nosa i zatok oraz inhalatory ultradźwiękowe - wspominała Lidia Owsiak, Dyrektor ds. Medycznych Fundacji WOŚP. Po 13 latach urządzenia, które wtedy kupiliśmy, po prostu się zużyły. W ostatnich latach dostajemy bardzo dużo próśb o nowoczesne urządzenia, które nie tylko skutecznie diagnozują i leczą, ale też robią to w sposób komfortowy dla małego pacjenta. Dodatkowo widzimy jak bardzo w dzisiejszym świecie, w którym wszyscy zmagamy się ze smogiem, ale także pandemią koronawirusa, potrzebna jest sprawna diagnostyka i leczenie dróg oddechowych - tłumaczyła.

Jak informuje WOŚP, w tym roku na całym świecie zagrają aż 1362 sztaby. Głównym punktem działań WOŚP w Warszawie będą okolice Pałacu Kultury i Nauki.

Scenografia przygotowana na 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na pl. Defilad w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Bezpieczeństwo jest dla nas kluczowe i zawsze bardzo dużo o nim mówimy. Wszyscy wolontariusze otrzymali od nas maseczki - to certyfikowane maseczki ochronne klasy FFP2, zgodne ze standardem europejskim EN 149:2001 oraz posiadające atest Polskiego Zakładu Higieny, a także pamiątkowe maseczki materiałowe, które przekazała marka Play. Poprosiliśmy wszystkie sztaby, aby zadbały o to, by wolontariusze byli wyposażeni w rękawiczki - podkreślał w rozmowie z Onetem Jerzy Owsiak - szef fundacji WOŚP. Każdy sztab dostał od nas także płyn do dezynfekcji oraz materiały informacyjne. To jednak nie wszystko. Także tutaj pomagają nam nowe technologie. Za pomocą popularnej aplikacji Booksy wolontariusze będą mogli umówić się na pobranie i zdanie puszki - dodał.

Wideo youtube

W rozmowie z Onetem Jerzy Owsiak zdradził, że tradycyjne "Światełko do nieba" nie odbędzie się tym roku w formie pokazu fajerwerków. To, co zaplanowaliśmy, będzie równie spektakularne i dostępne nie tylko dla warszawiaków, ale dla wszystkich, którzy będą z nami przede wszystkim przed ekranami. Mam nadzieję, że znów wszystkich zaskoczymy - stwierdził.



Jak co roku, WOŚP można wesprzeć nie tylko poprzez wrzucenie pieniędzy do puszki czy udział w różnego rodzaju licytacjach. Darczyńcy mogą to zrobić także m.in. korzystając z bankomatów Euronet, wysyłając SMS o treści SERCE na numer 75 565 (6,15 PLN z VAT), dorzucając się do wirtualnej puszki, przekazując datek na Facebooku, kupując gadżety WOŚP. Wszystkie metody wsparcia WOŚP można znaleźć tutaj.

W studio 29. Finału WOŚP w Warszawie zaprezentuje się w niedzielę wielu artystów - m.in. Marek Dyjak, Kwiat Jabłoni, Piersi, Enej, Organek, Dr Misio, Ania Rusowicz i Voo Voo. Ich występy będą transmitowane na profilach społecznościowych WOŚP i w telewizji TVN.