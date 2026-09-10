28 grudnia dniem wolnym od pracy? Jest decyzja premiera

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Dla wielu Polaków tegoroczne święta Bożego Narodzenia mogą potrwać aż pięć dni bez konieczności brania urlopu. Premier wyznaczył poniedziałek 28 grudnia 2026 roku dniem wolnym od pracy. Jednak nie wszyscy skorzystają na tym zarządzeniu – wszystko zależy od miejsca zatrudnienia.

Dla wielu Polaków tegoroczne święta Bożego Narodzenia mogą potrwać aż pięć dni bez konieczności brania urlopu

Dla wielu Polaków tegoroczne święta Bożego Narodzenia mogą potrwać aż pięć dni bez konieczności brania urlopu / Shutterstock

Premier wyznacza dzień wolny – kogo obejmuje decyzja?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r., poniedziałek 28 grudnia będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej. Mowa tu m.in. o zatrudnionych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach centralnych, wojewódzkich oraz skarbowych. Dla nich świąteczna przerwa zacznie się już w czwartek, 24 grudnia, a powrót do pracy nastąpi dopiero we wtorek, 29 grudnia.

Prywatne firmy – czy też dostaną wolne?

Decyzja premiera nie obejmuje pracowników sektora prywatnego. Jednak zgodnie z Kodeksem pracy, jeśli święto przypada w sobotę (w tym roku drugi dzień Bożego Narodzenia – 26 grudnia), pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Wiele firm może zdecydować się na 28 grudnia, ale ostateczna decyzja należy do pracodawcy. Może on wybrać także inny dzień, np. 23 grudnia, w zależności od potrzeb firmy.

Kto nie skorzysta z dodatkowego wolnego?

Warto pamiętać, że prawo do dnia wolnego za święto w sobotę dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Osoby pracujące na umowach zlecenie, o dzieło czy kontraktach B2B nie mają ustawowego prawa do dodatkowego dnia wolnego – wszystko zależy od indywidualnych ustaleń z pracodawcą lub zleceniodawcą.

Co z pracownikami na zwolnieniu lekarskim?

Jeśli pracownik będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniu wyznaczonym jako wolny za święto w sobotę, nie otrzyma kolejnego dnia wolnego. Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania nowego terminu – wymiar czasu pracy został już prawidłowo obniżony.

Kalendarz dni wolnych w 2026 roku

Przypominamy, że w 2026 roku jest kilka dni ustawowo wolnych od pracy, m.in. 1 stycznia (Nowy Rok), 6 stycznia (Trzech Króli), 1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja), 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Święto Niepodległości) oraz oczywiście święta Bożego Narodzenia.