28 grudnia dniem wolnym od pracy? Jest decyzja premiera

Premier wyznacza dzień wolny – kogo obejmuje decyzja?
Zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r., poniedziałek 28 grudnia będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej. Mowa tu m.in. o zatrudnionych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach centralnych, wojewódzkich oraz skarbowych. Dla nich świąteczna przerwa zacznie się już w czwartek, 24 grudnia, a powrót do pracy nastąpi dopiero we wtorek, 29 grudnia.
Prywatne firmy – czy też dostaną wolne?
Decyzja premiera nie obejmuje pracowników sektora prywatnego. Jednak zgodnie z Kodeksem pracy, jeśli święto przypada w sobotę (w tym roku drugi dzień Bożego Narodzenia – 26 grudnia), pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Wiele firm może zdecydować się na 28 grudnia, ale ostateczna decyzja należy do pracodawcy. Może on wybrać także inny dzień, np. 23 grudnia, w zależności od potrzeb firmy.
Kto nie skorzysta z dodatkowego wolnego?
Warto pamiętać, że prawo do dnia wolnego za święto w sobotę dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Osoby pracujące na umowach zlecenie, o dzieło czy kontraktach B2B nie mają ustawowego prawa do dodatkowego dnia wolnego – wszystko zależy od indywidualnych ustaleń z pracodawcą lub zleceniodawcą.
Co z pracownikami na zwolnieniu lekarskim?
Jeśli pracownik będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniu wyznaczonym jako wolny za święto w sobotę, nie otrzyma kolejnego dnia wolnego. Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania nowego terminu – wymiar czasu pracy został już prawidłowo obniżony.
Kalendarz dni wolnych w 2026 roku
Przypominamy, że w 2026 roku jest kilka dni ustawowo wolnych od pracy, m.in. 1 stycznia (Nowy Rok), 6 stycznia (Trzech Króli), 1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja), 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Święto Niepodległości) oraz oczywiście święta Bożego Narodzenia.