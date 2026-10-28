27 dni w wojsku. Ostatni tegoroczny turnus dla ochotników rusza 16 listopada

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16 listopada rozpocznie się IX, a zarazem ostatni w 2026 roku turnus Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Podstawowe szkolenie potrwa do 12 grudnia. Nabór prowadzą Wojskowe Centra Rekrutacji.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa to, jak informuje armia, szansa dla osób, „które chcą sprawdzić się w wojsku, zdobyć wojskowe doświadczenie i zdecydować, czy chcą związać swoją przyszłość ze służbą”.

Ochotnicy przejdą 27-dniowe szkolenie podstawowe. Program obejmuje m.in. musztrę, regulaminy wojskowe, podstawy posługiwania się bronią oraz zajęcia z taktyki i szkolenia fizycznego. Turnus kończy się złożeniem przysięgi wojskowej.

Do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 18 lat, mają polskie obywatelstwo, nie były karane za przestępstwo umyślne oraz uzyskają orzeczenie o zdolności fizycznej i psychicznej do służby.

Aby rozpocząć procedurę, należy złożyć wniosek w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Zgłoszenie można także rozpocząć przez portal zostanzolnierzem.pl lub telefonicznie pod numerem infolinii dla ochotników: 800 180 110. „Zachętą dla ochotników jest także możliwość odbycia szkoleń na koszt armii. Już na etapie składania wniosku o powołanie do dobrowolnej służby, ochotnik będzie mógł wskazać, jakie nowe kwalifikacje i uprawnienia chciałby zdobyć” - wskazuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego uczestnik może zostać przeniesiony do rezerwy albo kontynuować służbę na szkoleniu specjalistycznym, które może trwać do 11 miesięcy. Absolwenci mają również możliwość ubiegania się o służbę zawodową, terytorialną lub aktywną rezerwę.

MON informuje, że ochotnikom przysługuje uposażenie w wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego żołnierza zawodowego – obecnie to ok. 6500 zł brutto miesięcznie. Ukończenie służby daje też pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, a po spełnieniu wymaganych kryteriów – przy zatrudnieniu w administracji publicznej.

Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową w ramach IX turnusu można odbyć w 50 lokalizacjach na terenie całej Polski.