3 tys. zł grzywny i półroczny zakaz prowadzenia pojazdów - to kara dla 21-letniego pirata drogowego, który autostradą A4 w Śląskiem jechał z prędkością dochodzącą do 270 km/h. Policjanci namierzyli go, kiedy w internecie zamieścił filmik z szaleńczej jazdy.

REKLAMA