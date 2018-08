Potężny niewybuch znaleziony w Głogowie. Ruszyła akcja wydobycia, a potem wywiezienia 250-kilogramowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej, którą znaleziono w Porcie Kolegiackim nad Odrą.

Zdj. ilustracyjne / Kuba Kaługa / RMF FM

Większość mieszkańców opuściła już swoje domy. Ewakuacja dotyczy głównie głogowskiego Ostrowa Tumskiego, bo to w marinie tuż obok niego podczas prac związanych z pogłębianiem dna natrafiono na te blisko 80-letnią bombę. Niewybuch ma 250 kilogramów. Do jego wydobycia i rozbrojenia ściągnięto saperów z marynarki wojennej ze Świnoujścia.

Kiedy w promieniu 600 metrów od znaleziska, nie będzie już nikogo - saperzy wejdą do wody i będą próbowali wydobyć bombę. Przed godz. 10 tą zostanie zamknięty most nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12, policja apeluje do kierowców, by omijać Głogów jadąc właśnie tą trasą i kierować się na Nową Sól.