RMF24

Rosja, atakując infrastrukturę krytyczną, chce doprowadzić do katastrofy humanitarnej w Ukrainie. Naszych wschodnich sąsiadów czeka niezwykle trudna zima, która może doprowadzić do napływu kolejnej fali uchodźców do Polski. Polski rząd przygotowuje się na trzy scenariusze - pisze we wtorek „Rzeczpospolita”.

Mieszkańcy odwiedzają mobilny namiot grzewczy rozstawiony przez ratowników w związku z niedoborami energii elektrycznej i ogrzewania spowodowanymi rosyjskimi atakami na Ukrainę (fot. UKRINFORM)

Mieszkańcy odwiedzają mobilny namiot grzewczy rozstawiony przez ratowników w związku z niedoborami energii elektrycznej i ogrzewania spowodowanymi rosyjskimi atakami na Ukrainę (fot. UKRINFORM) / PAP

Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną mogą doprowadzić zimą do masowego napływu uchodźców do Polski, nawet 2,5 mln osób - alarmują eksperci, z którymi rozmawiała „Rzeczpospolita”. Rząd przygotowuje się na taki scenariusz, choć ocenia go obecnie jako najmniej prawdopodobny.

Krzysztof Nieczypora z Ośrodka Studiów Wschodnich ocenia, że Rosja chce doprowadzić do blackoutu Ukrainy i katastrofy humanitarnej. Ataki na infrastrukturę ciepłowniczą i energetyczną, linie przesyłowe, a także kanalizację i wodociągi mogą sprawić, że życie w dużych miastach stanie się niemożliwe.

„Rz” cytuje ppłk Macieja Korowaja, byłego oficera Służby Wywiadu Wojskowego, w opinii którego ewentualny exodus ludności miejskiej może być większy niż fala uchodźców z początku wojny. Zdaniem rozmówcy gazety z Odessy i Kijowa, gdzie mieszka łącznie ok. 4,5 mln osób, do Polski mogłoby przyjechać nawet 2,5 mln.

Możliwe rozwiązania

MSWiA – według ustaleń „Rz” – rozważa trzy scenariusze: brak napływu uchodźców, przyjazd osób mających w Polsce rodziny oraz masową migrację. Resort zapewnia, że przygotowuje się na ostatni z wariantów. W ramach tych działań wojewodowie mieli przeprowadzić inwentaryzację infrastruktury i zasobów, które mają do dyspozycji, a straż graniczna monitoruje sytuację na granicy.

„Rz” cytuje wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Duszczyka, według którego „najbardziej prawdopodobny jest przyjazd Ukraińców mających w Polsce rodziny”. W jego ocenie „pojawiają się już pojedyncze pytania o możliwość schronienia się w Polsce na zimę”. Duszczyk wyraził zarazem opinię, że „nie ma obecnie sytuacji alarmowej”.

„Polska zlikwidowała większość punktów recepcyjnych i miejsc masowego zakwaterowania utworzonych w 2022 r. Obecnie działają dwa: w Przemyślu i Lublinie” - pisze „Rz”.