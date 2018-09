Zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i nieumyślnego doprowadzenie do niej usłyszał 24-latek, który w minioną niedzielę podpalił opony pod wiaduktem przy trasie S1 w Jaworznie. Prokuratura prześle do sądu wniosek o jego aresztowanie. Drugi mężczyzna zatrzymany w tej sprawie został przesłuchany jako świadek.

Do karambolu doszło w niedzielę późnym wieczorem w Jaworznie. Na S1 zderzyło się wtedy 21 aut. Jedna osoba zginęła, a 18 zostało poszkodowanych - wśród nich było 4 dzieci. Wstępne ustalenia śledczych wykazały, że do karambolu doprowadził unoszący się nad drogą dym z palących się pod wiaduktem opon.

Dwaj mężczyźni w wieku 24 i 34 lat zostali zatrzymani w Sosnowcu. Trafili do policyjnego aresztu. Jeden z nich przyznał się do winy.



"Mężczyźni w minioną niedzielę wieczorem spotkali się w rejonie wiaduktu i "opalali" miedziane kable. Wracając do domu, jeden z nich polał benzyną, a następnie podpalił opony znajdujące się bezpośrednio pod trasą S1" - podała śląska policja w komunikacie.



Prokurator rejonowy w Jaworznie Jacek Nowicki powiedział PAP, że zarzuty przedstawiono jednemu z mężczyzn - 24-latkowi. Drugiego przesłuchano w charakterze świadka.



Wszystko wskazuje na to, że ten drugi był biernym obserwatorem zdarzenia, to był taki +wyskok+ ze strony jednego z nich - nie było wspólnego działania, umawiania się, porozumienia między nimi - wyjaśnił prokurator.



Prokuratura przedstawiła 24-latkowi zarzut umyślnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i nieumyślnego sprowadzenia samej katastrofy. Mężczyzna przyznał, że polał benzyną opony i je podpalił. Grozi mu za to do ośmiu lat więzienia.



Jak mówił, jego zamiarem nie było spowodowanie niebezpieczeństwa, nie bardzo potrafi podać jakiegokolwiek racjonalnego powodu, dla którego podpalił te opony. Twierdzi, że nawet nie przyszłoby mu do głowy, że to doprowadzi do tak tragicznych skutków - powiedział prokurator Nowicki.



Prokuratura skieruje do sądu wniosek o aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Ma on być rozpoznany jeszcze w czwartek.

