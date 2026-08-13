20 tys. chętnych do służby. Kogo szuka ABW?

RMF24

ABW intensywnie szuka nowych pracowników i funkcjonariuszy. Agencja wykorzystuje w tym celu także popularne portale z ofertami pracy. Skala zainteresowania jest bardzo duża – w ciągu niespełna dwóch miesięcy na 71 ogłoszeń wpłynęło ponad 20 tys. aplikacji, czyli średnio około 300 zgłoszeń na jedną ofertę.

ABW nie ujawnia publicznie, ilu funkcjonariuszy obecnie służy w Agencji ani dokładnie, jak duże są jej potrzeby kadrowe. Wiadomo jednak, że nabór jest prowadzony na szeroką skalę i dotyczy różnych miejsc w Polsce. Agencja podkreśla, że komercyjne serwisy rekrutacyjne są tylko jednym z wykorzystywanych sposobów pozyskiwania kandydatów.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński ocenia, że tak duża liczba zgłoszeń świadczy o atrakcyjności ABW jako miejsca pracy i służby. Zastrzega jednak, że 20 tys. aplikacji nie oznacza 20 tys. przyjęć. Kandydaci muszą przejść wieloetapowe i wymagające postępowanie kwalifikacyjne, a dla Agencji najważniejsza pozostaje jakość pozyskiwanych kadr.

Kogo szuka ABW?

Potrzeby kadrowe ABW są szerokie. Poszukiwani są nie tylko funkcjonariusze operacyjni i śledczy czy analitycy, ale także specjaliści z dziedzin szczególnie istotnych dla współczesnego bezpieczeństwa państwa. Chodzi m.in. o:

cyberbezpieczeństwo,

informatykę,

języki obce,

inne specjalistyczne kompetencje.

Pensja i benefity

Według informacji przedstawionych przez Agencję osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia, po ukończeniu szkolenia podstawowego, mogą otrzymywać 8368 zł netto w centrali ABW. W delegaturach uposażenie ma wynosić od 6906 do 7506 zł netto.

Wśród oferowanych świadczeń znajdują się m.in. trzynasta pensja, dodatek mieszkaniowy, emerytura po 25 latach służby, opieka medyczna i stomatologiczna, świadczenia za długoletnią służbę, ekwiwalent na zakup stroju służbowego oraz możliwość uzyskania nieoprocentowanej pożyczki. Funkcjonariusze mogą też korzystać z siłowni w biurze.

Rekrutacja może trwać miesiącami

Duże zainteresowanie ofertami nie oznacza łatwego wejścia do służby. Proces rekrutacyjny może być wielomiesięczny i obejmuje m.in. badania psychologiczne oraz psychofizjologiczne z wykorzystaniem wariografu, a także postępowanie sprawdzające związane z dostępem do informacji niejawnych.

ABW wyjaśnia też kilka mitów dotyczących służby. By pracować w Agencji nie trzeba wcześniej służyć w policji czy wojsku. Funkcjonariusz może również zrezygnować ze służby, przy czym okres wypowiedzenia może wynosić maksymalnie sześć miesięcy. Kandydat może powiedzieć najbliższym o zamiarze podjęcia służby, choć ABW zaleca ograniczenie kręgu osób posiadających tę wiedzę.

Nie obowiązuje także całkowity zakaz prywatnych wyjazdów zagranicznych. W przypadku niektórych państw potrzebna jest jednak zgoda przełożonego. Sam fakt posiadania tatuażu również nie przekreśla automatycznie szans na przyjęcie – znaczenie ma jego symbolika lub umiejscowienie, jeżeli godzą w wizerunek funkcjonariusza albo naruszają przepisy.

Ważny element: odbudowa delegatur

Jednym z powodów obecnego naboru jest również wzmocnienie regionalnej struktury ABW. Agencja wskazuje, że obecność funkcjonariuszy w poszczególnych regionach ułatwia rozpoznawanie zagrożeń i szybsze reagowanie.

W 2024 roku odtworzono delegatury w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Jednostki te zostały zlikwidowane w 2017 roku przez poprzedni rząd.

Kto może zostać funkcjonariuszem ABW?

Kandydat musi przede wszystkim mieć polskie obywatelstwo, pełnię praw publicznych oraz odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Wymagana jest również odpowiednia kondycja fizyczna i psychiczna, nienaganna postawa moralna, obywatelska i patriotyczna oraz rękojmia zachowania tajemnicy.

W przypadku stanowisk cywilnych wymagania są dobierane do konkretnego zakresu obowiązków. Także osoby zatrudniane poza służbą muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych.

To nie jest jednorazowa akcja

ABW zaznacza, że obecna rekrutacja nie jest krótkotrwałą kampanią, lecz elementem długofalowej polityki kadrowej. Agencja chce stale pozyskiwać i rozwijać pracowników potrzebnych do realizacji swoich zadań.

Szczegółowe plany dotyczące liczby nowych funkcjonariuszy i pracowników nie są ujawniane. Kierunek jest jednak jasny: ABW zamierza się wzmacniać zarówno pod względem liczebności, jak i specjalistycznych kompetencji.

Wykorzystywanie komercyjnych portali z ofertami pracy ma być odpowiedzią na zmiany na rynku zatrudnienia. ABW zapewnia przy tym, że serwisy publiczne stanowią tylko jedno z wielu narzędzi rekrutacji. Inne sposoby pozyskiwania kandydatów są dostosowane do specyfiki służby specjalnej i nie są szczegółowo ujawniane.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została utworzona w 2002 r. po rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa. Do jej zadań należą m.in. wykrywanie i zwalczanie wrogich działań obcych państw i organizacji.