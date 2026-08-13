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20 tys. chętnych do służby. Kogo szuka ABW?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (09:55)

ABW intensywnie szuka nowych pracowników i funkcjonariuszy. Agencja wykorzystuje w tym celu także popularne portale z ofertami pracy. Skala zainteresowania jest bardzo duża – w ciągu niespełna dwóch miesięcy na 71 ogłoszeń wpłynęło ponad 20 tys. aplikacji, czyli średnio około 300 zgłoszeń na jedną ofertę.

20 tys. chętnych do służby. Kogo szuka ABW?
Ponad 20 tys. aplikacji do ABW. Agencja prowadzi szeroką rekrutację (Fot. Arkadiusz Ziółek) /East News

ABW nie ujawnia publicznie, ilu funkcjonariuszy obecnie służy w Agencji ani dokładnie, jak duże są jej potrzeby kadrowe. Wiadomo jednak, że nabór jest prowadzony na szeroką skalę i dotyczy różnych miejsc w Polsce. Agencja podkreśla, że komercyjne serwisy rekrutacyjne są tylko jednym z wykorzystywanych sposobów pozyskiwania kandydatów.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński ocenia, że tak duża liczba zgłoszeń świadczy o atrakcyjności ABW jako miejsca pracy i służby. Zastrzega jednak, że 20 tys. aplikacji nie oznacza 20 tys. przyjęć. Kandydaci muszą przejść wieloetapowe i wymagające postępowanie kwalifikacyjne, a dla Agencji najważniejsza pozostaje jakość pozyskiwanych kadr.

Kogo szuka ABW?

Potrzeby kadrowe ABW są szerokie. Poszukiwani są nie tylko funkcjonariusze operacyjni i śledczy czy analitycy, ale także specjaliści z dziedzin szczególnie istotnych dla współczesnego bezpieczeństwa państwa. Chodzi m.in. o:

  • cyberbezpieczeństwo,  
  • informatykę,  
  • języki obce, 
  • inne specjalistyczne kompetencje. 

Pensja i benefity

Według informacji przedstawionych przez Agencję osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia, po ukończeniu szkolenia podstawowego, mogą otrzymywać 8368 zł netto w centrali ABW. W delegaturach uposażenie ma wynosić od 6906 do 7506 zł netto.

Wśród oferowanych świadczeń znajdują się m.in. trzynasta pensja, dodatek mieszkaniowy, emerytura po 25 latach służby, opieka medyczna i stomatologiczna, świadczenia za długoletnią służbę, ekwiwalent na zakup stroju służbowego oraz możliwość uzyskania nieoprocentowanej pożyczki. Funkcjonariusze mogą też korzystać z siłowni w biurze.

Rekrutacja może trwać miesiącami

Duże zainteresowanie ofertami nie oznacza łatwego wejścia do służby. Proces rekrutacyjny może być wielomiesięczny i obejmuje m.in. badania psychologiczne oraz psychofizjologiczne z wykorzystaniem wariografu, a także postępowanie sprawdzające związane z dostępem do informacji niejawnych.

ABW wyjaśnia też kilka mitów dotyczących służby. By pracować w Agencji nie trzeba wcześniej służyć w policji czy wojsku. Funkcjonariusz może również zrezygnować ze służby, przy czym okres wypowiedzenia może wynosić maksymalnie sześć miesięcy. Kandydat może powiedzieć najbliższym o zamiarze podjęcia służby, choć ABW zaleca ograniczenie kręgu osób posiadających tę wiedzę.

Nie obowiązuje także całkowity zakaz prywatnych wyjazdów zagranicznych. W przypadku niektórych państw potrzebna jest jednak zgoda przełożonego. Sam fakt posiadania tatuażu również nie przekreśla automatycznie szans na przyjęcie – znaczenie ma jego symbolika lub umiejscowienie, jeżeli godzą w wizerunek funkcjonariusza albo naruszają przepisy.

Ważny element: odbudowa delegatur

Jednym z powodów obecnego naboru jest również wzmocnienie regionalnej struktury ABW. Agencja wskazuje, że obecność funkcjonariuszy w poszczególnych regionach ułatwia rozpoznawanie zagrożeń i szybsze reagowanie.

W 2024 roku odtworzono delegatury w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Jednostki te zostały zlikwidowane w 2017 roku przez poprzedni rząd.

Kto może zostać funkcjonariuszem ABW?

Kandydat musi przede wszystkim mieć polskie obywatelstwo, pełnię praw publicznych oraz odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Wymagana jest również odpowiednia kondycja fizyczna i psychiczna, nienaganna postawa moralna, obywatelska i patriotyczna oraz rękojmia zachowania tajemnicy.

W przypadku stanowisk cywilnych wymagania są dobierane do konkretnego zakresu obowiązków. Także osoby zatrudniane poza służbą muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych.

To nie jest jednorazowa akcja

ABW zaznacza, że obecna rekrutacja nie jest krótkotrwałą kampanią, lecz elementem długofalowej polityki kadrowej. Agencja chce stale pozyskiwać i rozwijać pracowników potrzebnych do realizacji swoich zadań.

Szczegółowe plany dotyczące liczby nowych funkcjonariuszy i pracowników nie są ujawniane. Kierunek jest jednak jasny: ABW zamierza się wzmacniać zarówno pod względem liczebności, jak i specjalistycznych kompetencji.

Wykorzystywanie komercyjnych portali z ofertami pracy ma być odpowiedzią na zmiany na rynku zatrudnienia. ABW zapewnia przy tym, że serwisy publiczne stanowią tylko jedno z wielu narzędzi rekrutacji. Inne sposoby pozyskiwania kandydatów są dostosowane do specyfiki służby specjalnej i nie są szczegółowo ujawniane.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została utworzona w 2002 r. po rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa. Do jej zadań należą m.in. wykrywanie i zwalczanie wrogich działań obcych państw i organizacji.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
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