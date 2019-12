Do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu został doprowadzony na przesłuchanie 17-letni Adrian. Nastolatek ma usłyszeć zarzut popełnienia zbrodni. W poniedziałek miał zabić na klatce schodowej o rok młodszego Sebastiana. Teraz grozi mu nawet 25 lat więzienia.

Podejrzewany o zabójstwo 17-letni Adrian / Marcin Bielecki / PAP

Po godzinie 8:00 17-letni Adrian, który jest podejrzewany o zabójstwo 16-letniego Sebastiana, został doprowadzony przez policję na przesłuchanie do prokuratury w Kołobrzegu. Ma usłyszeć zarzut popełnienia zbrodni i za przestępstwo odpowiadać jak dorosły. Maksymalny wymiar kary, jaki mu grozi, to 25 lat więzienia.

16-letni Sebastian zginął na klatce schodowej. Zarzut zabójstwa ma usłyszeć 17-letni Adrian TVN24/x-news





Adrian został zatrzymany w poniedziałek po południu, kilka godzin po zabójstwie, niedaleko szkoły zawodowej. Zarówno Adrian, jak i jego ofiara 16-letni Sebastian byli uczniami tej szkoły. Znali się jeszcze z podstawówki. Według znajomych, do niedawna mieli się przyjaźnić.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski poinformował, że zabezpieczona została m.in. korespondencja SMS-owa między nastolatkami. Teraz śledczy będą musieli dotrzeć też do zapisu rozmów z komunikatorów internetowych.





Dziennik "Fakt" dotarł do zapisu rozmowy między Adrianem a dziewczyną, która znała obydwu chłopaków. Patrycja twierdzi, że nastolatków łączyła "chora przyjaźń".

Adrian był bardzo zaborczy i nie chciał, żeby Sebastian z kimś oprócz niego się przyjaźnił. Gdy Sebastian się temu sprzeciwił i poznał nowych kolegów, to się bardzo mocno pokłócili - powiedziała "Faktowi".

W dniu, w którym doszło do morderstwa, Adrian miał pytać Patrycję, czy jeśli zabije człowieka, który go zranił, to będzie złym człowiekiem. Dziewczyna miała odpowiedzieć mu, by "nie robił głupot". 17-latek miał pisać, że stracił matkę oraz przyjaciół i planował samobójstwo. Koleżanka pocieszała go: Dużo przeszedłeś, ale nie poddawaj się. Są trudniejsze chwile. Ale nie możesz z tym przegrać. Pokaż światu, że jesteś ponadto. Chłopak miał odpisać: Mądra jesteś, ale ja już nie potrafię.

Jak czytamy w Onecie, zakrwawionego 16-latka znalazł w poniedziałek rano na klatce schodowej sąsiad. Wezwał pogotowie, ale na ratunek było za późno. Sebastian miał sześć ran kłutych m.in. szyi i klatki piersiowej. Policja wciąż poszukuje narzędzia zbrodni.