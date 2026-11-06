16 listopada mija ważny termin. Sprawdź swoją aplikację mObywatel

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Użytkownicy aplikacji mObywatel najpóźniej do 16 listopada powinni zaktualizować ją do wersji 4.93.1. Zmiana jest związana z odnowieniem certyfikatu wykorzystywanego przez aplikację. Brak aktualnej wersji może utrudnić korzystanie ze wszystkich jej funkcji. Aktualizacja dotyczy zarówno osób korzystających ze smartfonów z systemem Android, jak i iPhone’ów.

Dlaczego trzeba zaktualizować mObywatela?

Ministerstwo Cyfryzacji odnawia certyfikat wykorzystywany przez aplikację mObywatel. To element odpowiedzialny za bezpieczne działanie i połączenie aplikacji z państwową infrastrukturą.

Aby nadal korzystać ze wszystkich funkcji mObywatela, należy mieć zainstalowaną wersję 4.93.1. Dotyczy to również aplikacji mObywatel Junior. Termin wskazany w komunikacie to 16 listopada. Jak czytamy na rządowej stronie, nie musimy nic robić tylko w jednym przypadku - jeśli mamy włączone automatyczne aktualizacje w swoim telefonie. Wtedy aplikacja zaktualizuje się sama.

Jak sprawdzić wersję aplikacji mObywatel?

Numer używanej wersji można sprawdzić bezpośrednio w aplikacji:

otwórz mObywatela,

wejdź w zakładkę „Więcej”,

w części „Pozostałe” wybierz „O aplikacji”.

Jeżeli aplikacja nie ma wersji 4.93.1, aktualizację należy pobrać przez Google Play lub App Store. W sklepie wystarczy wyszukać mObywatela i wybrać opcję „Aktualizuj” lub „Uaktualnij”.

Zmiana ważna również dla firm i instytucji

16 listopada odnowiony zostanie także certyfikat domeny mobywatel.gov.pl. Sprawa dotyczy podmiotów, które korzystają z usług dostępnych pod adresami z końcówką mobywatel.gov.pl - przykładowo api.mobywatel.gov.pl.

Firmy i instytucje powinny sprawdzić sposób integracji z systemem. Dodatkowe działania mogą być potrzebne wtedy, gdy ich rozwiązania wykorzystują, zapisują lub weryfikują konkretny certyfikat SSL.

Zmiana certyfikatu nie wymaga natomiast modyfikacji po stronie rozwiązań BackSystem, Tools ani CryptoSystem.