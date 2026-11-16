15 osób podejrzewanych o sabotaż lub dywersję zatrzymanych. Rok operacji „TOR”

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15 osób podejrzewanych o sabotaż lub dywersję zatrzymali funkcjonariusze od początku operacji „TOR”, prowadzonej przez policję, straż ochrony kolei oraz wojsko. W akcji uczestniczyło dotąd blisko pół miliona mundurowych. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, na razie nie ma planów zakończenia operacji.

W tym tygodniu mija rok od rozpoczęcia wspólnych działań patrolowych infrastruktury kolejowej. O operacji zdecydowano po wysadzeniu torów w miejscowości Mika na Mazowszu - 15 listopada zeszłego roku.

Cztery potwierdzone akty dywersji lub sabotażu

Wszczęto 13 postępowań, które na gorąco oceniono jako dywersję lub sabotaż. O tych zdarzeniach poinformowano służby specjalne i prokuraturę. Do tej pory potwierdzono, że do aktów dywersji albo sabotażu doszło w czterech przypadkach. Mowa przede wszystkim o eksplozji na torach w Mice, o zerwaniu sieci trakcyjnej i zamontowaniu na torach elementów metalowych w miejscowości Gołąb w Lubelskiem, czy o zatrzymaniu na Dolnym Śląsku Rosjanina, który fotografował obiekty kolejowe.

W pozostałych przypadkach te zdarzenia wciąż są analizowane. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, na razie nie ma planów zakończenia operacji „TOR”. Codziennie infrastrukturę kolejową patrolują tysiące mundurowych - głównie policjantów.

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Ogromne zaangażowanie mundurowych

Dotąd w operacji „TOR” uczestniczyło blisko pół miliona mundurowych. Najbardziej zaangażowani w patrole infrastruktury kolejowej są policjanci. W sumie przez rok w akcji uczestniczyło ich prawie 265 tysięcy. Na drugim miejscu jest SOK - w działaniach wzięło udział ponad 130 tysięcy strażników. Natomiast żołnierzy było 90 tysięcy.

W operacji wykrywano także i inne zdarzenia. Mundurowi wykryli 18 przestępstw i dwa wykroczenia, które nie miały nic wspólnego z sabotażem czy dywersją. Zatrzymano 11 osób. Chodzi między innymi o spowodowanie fałszywego alarmu bombowego na jednej ze stacji, o przestawienie kolejowej zwrotnicy, fotografowanie pociągów, ostrzelanie z broni pneumatycznej wagonu pociągu pasażerskiego, czy odnalezienie na torowisku trzech nabojów kalibru 7.62.