Masz coś do załatwienia m.in. w ZUS-ie? Sprawdź, gdzie jutro urzędy będą zamknięte

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W piątek 14 sierpnia mieszkańcy większości miast nie załatwią spraw urzędowych. Wolne za święto Wniebowzięcia NMP, które przypada w tym roku w sobotę 15 sierpnia - tak jak i Święto Wojska Polskiego - odbierają pracownicy ZUS i NFZ oraz urzędnicy miejscy m.in. z Gdańska, Poznania czy Wrocławia.

14 sierpnia 2026: Zamknięte urzędy, ZUS i NFZ. Gdzie nie załatwisz sprawy?

Zgodnie z Kodeksem pracy, za święto przypadające w dzień wolny od pracy pracownikom przysługuje prawo do dodatkowego wolnego jeszcze w tym samym miesiącu.

Na początku stycznia w Monitorze Polskim ukazało się zarządzenie premiera Donalda Tuska, z którego wynika że 14 sierpnia 2026 roku będzie wolny dla członków korpusu służby cywilnej. To m.in. pracownicy kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Informacji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji.

14 sierpnia zamknięte będą placówki ZUS. Tego dnia nie będzie też można skorzystać z pomocy konsultantów infolinii ZUS.

Zakład zachęcił do załatwiania swoich spraw bez wychodzenia z domu - przez internet. Za pośrednictwem portalu eZUS przez 7 dni w tygodniu można m.in. wysłać wnioski, skorzystać z kalkulatora emerytalnego lub wygenerować zaświadczenie z danymi z ZUS.

Nieczynne będą też Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia i Oddziały Wojewódzkie NFZ. Pomimo długiego weekendu, przez całą dobę do dyspozycji pozostaje bezpłatna i całodobowa infolinia NFZ.

W związku z dniem wolnym w Państwowej Inspekcji Pracy 14 sierpnia nie będą udzielane telefonicznie porady prawne. W tym dniu można skorzystać z dostępnych na stronie internetowej PIP materiałów i form pomocy, np. z chatbota.

Interesantów nie będą przyjmowały także ministerstwa i urzędy centralne. Tak będzie m.in. w Poznaniu, gdzie tego dnia zamknięte będą wszystkie wydziały urzędu miasta.

Tego dnia zamknięty będzie nie tylko urząd miasta, ale też miejskie jednostki, m.in.: Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich (wraz z Biurem Strefy Płatnego Parkowania), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum Świadczeń (wraz z Centrum Inicjatyw Rodzinnych) czy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Nie będzie czynna również infolinia Poznań Kontakt – poinformowali urzędnicy.

Zamknięte dla interesantów będą również wszystkie wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Nieczynne będą też Zespoły Obsługi Mieszkańców i Gdańskie Centrum Świadczeń.

Mieszkańcy korzystający z usług tych instytucji powinni zaplanować wizytę przed 14 sierpnia lub po długim weekendzie – poinformował Jędrzej Sieliwończyk z biura prezydenta Gdańska.

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Z długiego weekendu będą mogli też skorzystać urzędnicy w Toruniu. Nieczynne będą m.in. Urząd Miasta Torunia i punkty informacyjne ratusza.

Dzień ten został wyznaczony jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę - 15 sierpnia br. Prosimy o uwzględnienie tej informacji podczas planowania wizyt i załatwiania spraw urzędowych. Zachęcamy do wcześniejszego zaplanowania wizyty w Wydziałach UMT oraz PIUM-ach – poinformowali urzędnicy.

Nieczynne będą też inne urzędy w dużych miastach, m.in. w Lublinie, Częstochowie, Białymstoku i we Wrocławiu. Wyjątkiem jest m.in. Warszawa, gdzie stołeczne urzędy będą otwarte 14 sierpnia w standardowych godzinach. Jak poinformowało Miejskie Centrum Kontaktu, warszawscy urzędnicy odbiorą dzień wolny w piątek 21 sierpnia.

Na dłuższy weekend mogą też liczyć urzędnicy z mniejszych miast i gmin. Tak będzie m.in. w gminie Dobre (woj. mazowieckie), gdzie w piątek 14 sierpnia urząd miasta i gminy będzie czynny wyłącznie w godzinach 8:00–12:00 w formie dyżuru kancelaryjnego.

Zmiana organizacji pracy wynika z wyznaczenia tego dnia jako dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu, w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2026 r. Dziękujemy za wyrozumiałość i zachęcamy do zaplanowania wizyty w urzędzie z uwzględnieniem powyższych informacji - poinformowali urzędnicy.

Dzień wolny zyskają też urzędnicy w Tarnowskich Górach (woj. śląskie). „Prosimy mieszkańców o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu wizyt oraz załatwianiu spraw urzędowych. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość” – poinformowali urzędnicy.

Nieczynny będzie też Urząd Gminy Prażmów (woj. mazowieckie).

Planujecie wizytę w Urzędzie Gminy Prażmów? Warto pamiętać, że 14 sierpnia (piątek), urząd będzie nieczynny. (…) Do Urzędu zapraszamy ponownie w poniedziałek, 17 sierpnia. Tego dnia będziemy do Państwa dyspozycji w godz. 10:00–18:00. Prosimy o uwzględnienie tej zmiany przy planowaniu wizyty – przekazali urzędnicy.

Nieczynne pozostaną też inne urzędy gmin w całej Polsce, m.in. w Mysłowicach (woj. śląskie), Borzęcinie (woj. małopolskie), Świebodzinie (woj. lubuskie), Biskupicach (woj. małopolskie), Lisewie (woj. kujawsko-pomorskie) i w Kleszczowie (woj. łódzkie).