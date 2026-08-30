1 września rusza rok szkolny 2026/2027. Dlaczego wtedy i jak jest w innych krajach?

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Już za chwilę szkolne korytarze znów wypełnią się gwarą uczniów, a dzwonki zabrzmią po wakacyjnej przerwie. 1 września to data, którą zna każdy uczeń i nauczyciel w Polsce. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, skąd wzięła się ta tradycja i dlaczego właśnie tego dnia rozpoczynamy nowy rok szkolny? I jak jest w innych krajach?

Historia zaborów i... żniw

Choć wielu mogłoby sądzić, że początek roku szkolnego 1 września to pomysł II Rzeczypospolitej, prawda jest nieco inna. Zwyczaj ten sięga jeszcze czasów zaborów – to właśnie rosyjskie władze wprowadziły taki termin w podległych sobie szkołach. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska utrzymała tę datę, a tradycja przetrwała do dziś.

Nie tylko w Polsce dzieci wracają do szkół na przełomie sierpnia i września. W wielu krajach Europy Zachodniej również przyjęto podobny kalendarz. Powód? Przez wieki dzieci pomagały rodzicom w pracach polowych, a dopiero po zakończeniu żniw mogły wrócić do nauki. To praktyczne rozwiązanie, które z czasem stało się normą.

Wyjątki z czasów PRL

Warto jednak pamiętać, że nie zawsze 1 września był datą rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W latach 1975–1981 uczniowie rozpoczynali naukę już 20 sierpnia. Ówczesne władze tłumaczyły tę zmianę koniecznością dostosowania kalendarza szkolnego do planów gospodarczych i rolniczych kraju. Jednak po kilku latach powrócono do wrześniowego terminu.

Data rozpoczęcia roku szkolnego: Jak jest dziś?

Obecnie zasady są jasne. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z 2016 roku, rok szkolny w Polsce zawsze zaczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia następnego roku. Oznacza to, że szkolny kalendarz trwa dokładnie tyle, ile rok kalendarzowy. Przepisy te obowiązują we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w kraju.

Dodajmy, że jeśli 1 września przypada w sobotę lub niedzielę, właściwe zajęcia dydaktyczne i uroczyste rozpoczęcie przesuwają się na najbliższy poniedziałek.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z 2016 roku, rok szkolny w Polsce zawsze zaczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia następnego roku (fot. Shutterstock/Nicoleta Ionescu)

1 września – data pełna znaczeń

Warto pamiętać, że 1 września to nie tylko początek nauki, ale także ważna rocznica historyczna. To właśnie tego dnia w 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Dla wielu Polaków to dzień refleksji i zadumy, łączący szkolne emocje z pamięcią o trudnej historii naszego kraju.

Czy trzeba iść na rozpoczęcie roku szkolnego?

Pewnie niektórzy zadają sobie pytanie, czy nie mozna przedłużyć sobie wakacji choć o jeden dziś i nie iść na rozpoczęcie roku szkolnego. Oficjalnie - tak, należy pójść. Zazwyczaj odbywa się wtedy akademia i spotkanie z wychowawcą, na którym podawane są ważne informacje organizacyjne.

Jeśli uczeń nie może się pojawić z ważnego powodu (np. choroba, ważny wyjazd rodzinny), nieobecność tę trzeba później normalnie usprawiedliwić u wychowawcy.

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Kiedy jest początek roku szkolnego w innych krajach?

Początek roku szkolnego 1 września to przede wszystkim tradycja charakterystyczna dla Europy Środkowej, Wschodniej i części Bałkanów. Poza Polską właśnie wtedy naukę zaczynają uczniowie m.in. Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii, Estonii, Łotwy, Litwy, Serbii, Czarnogóry, Mołdawii czy Ukrainy. Również we Francji rok szkolny rusza 1 września.

W Niemczech termin rozpoczęcia szkoły zależy od landu — pierwszy dzień zajęć przypada między 10 sierpnia a 15 września. W Austrii w tym roku szkoła zaczyna się 7 września 2026 w Wiedniu, Dolnej Austrii i Burgenlandzie, a 14 września 2026 w pozostałych landach. We Włoszech termin zależy od regionu i przypada zasadniczo między 7 a 16 września 2026.

W Hiszpanii również data zależy od wspólnoty autonomicznej — najczęściej szkoła zaczyna się w pierwszej połowie września, mniej więcej między 7 a 10.

W Wielkiej Brytanii nie ma jednej daty dla całego kraju: w Anglii i Walii większość szkół rozpoczyna zajęcia około 1–3 września 2026, natomiast w Szkocji rok szkolny zaczyna się już w sierpniu.

W USA niektórzy uczniowie zaczynają szkołę już od połowy sierpnia, a w Kanadzie tuż po Święcie Pracy na początku września.

Co ciekawe, w Japonii rok szkolny zaczyna się 1 kwietnia (wraz z wiosną i kwitnieniem wiśni). Z kolei w Australii rok szkolny zaczyna się pod koniec stycznia lub na początku lutego, tuż po święcie Australia Day (26 stycznia).

Ile dni ma rok szkolny 2026/2027?

Zajęcia w szkołach rozpoczną się w tym roku tradycyjnie 1 września, który w 2026 roku wypada we wtorek. Rok szkolny potrwa do 25 czerwca 2027, a już dzień później uczniowie rozpoczną wakacje, które potrwają aż do końca sierpnia.

Kalendarz szkolny rozpieści wszystkich spragnionych odpoczynku – w sumie aż 187 dni wolnych od nauki, z czego aż 120 przypada poza tradycyjnymi wakacjami letnimi. To efekt sprzyjającego układu świąt i ferii, który pozwoli na dłuższe przerwy i więcej okazji do złapania oddechu od szkolnych obowiązków.