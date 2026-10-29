1 i 2 listopada sklepy będą zamknięte? Sprawdź, czy zrobisz zakupy

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W 2026 roku Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, 1 listopada. W ten dzień większość Polaków odwiedza groby bliskich. Dla wielu osób to również czas zakupów na ostatnią chwilę – nie tylko kwiatów czy zniczy, ale także artykułów codziennego użytku. Czy będzie to możliwe mimo świątecznego zamknięcia sklepów i obowiązującego zakazu handlu?

Większość sklepów zamknięta – ale nie wszystkie

Przypomnijmy: 1 listopada to święto ustawowo wolne od pracy. W dodatku w 2026 r. wypada ono w niedzielę niehandlową. To oznacza, że dyskonty, supermarkety oraz duże centra handlowe będą zamknięte. Jednak nie wszędzie zobaczymy kłódki na drzwiach.

Wyjątkowe punkty czynne mimo święta

Ustawodawca przewidział kilka wyjątków, które pozwalają na prowadzenie sprzedaży mimo zakazu. Gdzie zatem można zrobić zakupy w dniu Wszystkich Świętych? Warto pamiętać o następujących miejscach:

- stacje benzynowe – czynne standardowo, często ze sklepikami.

- apteki i punkty apteczne – pomogą w nagłych przypadkach.

- sklepy na dworcach kolejowych, autobusowych oraz lotniskach – pracują normalnie.

- małe sklepy, w których za ladą stoi właściciel – tu zakupy często zrobimy do późna.

- wybrane sklepy franczyzowe – warto sprawdzić godziny otwarcia na stronie internetowej lub zadzwonić.

- część placówek pocztowych prowadzących sprzedaż detaliczną

Uwaga – każdy sklep sam ustala godziny otwarcia, a decyzję o uruchomieniu sprzedaży podejmuje właściciel. Radzimy sprawdzić dostępność punktu jeszcze przed wyjściem z domu, aby niespodziewanie nie odbić się od zamkniętych drzwi.

2 listopada, Dzień Zaduszny – wracamy do handlowej codzienności

Poniedziałek, 2 listopada to Dzień Zaduszny — ważny czas w polskiej tradycji, ale już nieobjęty zakazem handlu.

To dobra wiadomość dla spóźnialskich, którzy nie wyrobili się z zakupami przed Wszystkimi Świętymi lub po powrocie z cmentarza odkryją braki w domowych zapasach. Zrobisz wtedy zakupy bez pośpiechu i stresu.

Tego dnia sklepy wszystkich sieci działają jak zwykle, a galerie handlowe, dyskonty i supermarkety zapraszają w standardowych godzinach.

Handel w grudniu – aż trzy niedziele handlowe!

I jeszcze dobra wiadomość dla tych, którzy planują duże świąteczne zakupy przed Bożym Narodzeniem. W grudniu przypadają aż trzy niedziele handlowe – 6, 13 i 20 grudnia.

Nie oznacza to, że pracownicy sklepów będą musieli spędzać w pracy każde takie niedzielne popołudnie. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, zatrudnienie w handlu w dzień świąteczny jest ściśle kontrolowane – przepisy wskazują wprost, że pracodawca może zaplanować pracownikowi maksymalnie dwie niedziele handlowe w miesiącu. Wielkie sieci handlowe z wyprzedzeniem planują już nowe systemy rotacyjne, by sprostać wymogom ustawodawcy.