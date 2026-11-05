Żurek wysyła Nawrockiemu konstytucję. „To nie jest kibicowska ustawka”

RMF24

Trybunał jest dla obywateli, a nie dla uzurpatorów, którzy próbują wprowadzać politykę do prawa, nie dla tych, którzy wydają wyroki na polityczne zamówienie, ale dla niezawisłych bezstronnych sędziów - podkreślił Waldemar Żurek w nagraniu, zamieszczonym w środę wieczorem na platformie X.

Gorąco przed Trybunałem Konstytucyjnym

W ubiegły piątek wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą TK nasilił się wówczas protest. Prezydent Karol Nawrocki przerwał wówczas podróż do Senegalu i w piątek późnym wieczorem wrócił do Warszawy, spotkał się m.in. z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK. W sobotę nad ranem prezydent wydał oświadczenie mówiące m.in., że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Polscy biskupi chcą mediować. „Módlmy się o światło i mądrość dla rządzących” Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zadeklarowała gotowość do zainicjowania i wsparcia mediacji między stronami politycznego sporu. Biskupi zaapelowali o nieeskalowanie konfliktu, konstruktywny dialog oraz pokojowe rozwiązanie kryzysu wokół…

Żurek: Trybunał to nie stadion

Do tych wydarzeń w środowym nagraniu odniósł się minister Żurek, mówiąc, że „w ostatnich dniach oglądaliśmy gorszące sceny”. Prezydent RP, który ma być zgodnie z konstytucją, strażnikiem tej konstytucji, brutalnie wdarł się do budynku TK, brutalnie i chamsko odepchnął stojących tam sędziów TK - powiedział Żurek.

Sędziowie chcieli rozmawiać z prezydentem, ale prezydent zastosował metodę z kibolskich ustawek. Ale urząd Prezydenta RP, to nie jest kibicowska ustawka, a TK to nie jest stadion - podkreślił Żurek.

Jak zaznaczył, „o prawie Rzeczpospolitej nie będą decydować obcęgi, maszyny do przecinania bramy, nocne szturmy na furtkę, ani fizyczna szarpanina z sędziami”. To niedopuszczalne. Trybunał jest odrębną władzą sądowniczą, niezależną od pozostałych władz. Prezydent nie rozumie zasady trójpodziału władzy. Jego działania pokazują, jakimi metodami sprawuje dzisiaj swój urząd. Nie metodami rozmów, nie metodami koncyliacji, tylko brutalną siłą. To nie jest do zaakceptowania - powiedział szef MS.

Karol Nawrocki o "pani dwojga nazwisk". Ostra reakcja marszałka Sejmu W Porannej rozmowie w RMF FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do głośnych słów wypowiedzianych przez Karola Nawrockiego w czasie transmitowanej części posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o nietypowe określenie sędzi…

„Pan Święczkowski musi stanąć przed niezawisłym sądem”

We wtorek Żurek informował, że do TK trafiło już łącznie sześć wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiego i jeden o uchylenie immunitetu Sochańskiego. Wnioski o uchylenie immunitetu Święczkowskiego dotyczą m.in.: spraw systemów Pegasus i Hermes, uniemożliwiania sędziom TK wykonywania funkcji oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.

Nie zrezygnujemy z przywracania praworządności. Obywatele mają prawo do niezależnego, bezstronnego sądu konstytucyjnego, a pan Święczkowski musi stanąć przed niezawisłym sądem. On nie może decydować o swojej osobie. To inni sędziowie TK, na legalnym zgromadzeniu, powinni zdecydować, czy powinien dalej chować się za immunitetem, czy powinien stanąć przed niezawisłym sądem - powiedział Żurek.

Konstytucja dla prezydenta

Żurek, zwracając się w nagraniu do prezydenta, zaznaczył, że ma on czuwać nad konstytucją i jej przestrzeganiem.

Dlatego przekażę do kancelarii prezydenta egzemplarz Konstytucji RP z zaznaczonymi czterema przepisami: art. 10 o trójpodziale władzy, art. 126 o granicach pańskich kompetencji, art. 173 o niezależności sądów i trybunałów od pańskiego urzędu oraz art. 194, który jasno mówi, ze sędziów TK wybiera Sejm - wyliczał minister.

Wieczorne oświadczenie Korwin-Piotrowskiej. „Po przemyśleniu tej kwestii” Zawnioskuję o wyłączenie mnie z rozpoznania sprawy zarządzenia o przerwie w czynnościach wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Bartłomieja Sochańskiego – zapowiedziała w wieczornym oświadczeniu sędzia Anna Korwin-Piotrowska. To ona, jako kierująca…

Nawrocki: Pełną odpowiedzialność ponosi Tusk

Temat władzy sądowniczej i ostatnich wydarzeń związanych z TK został zaakcentowany przez prezydenta Nawrockiego podczas wtorkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, której tematem wiodącym miała być stała baza USA w Polsce.

Jednak działania rządu, na czele z premierem Donaldem Tuskiem, z ostatniego piątku sprawiły, że spotykamy się dziś w okolicznościach dotąd niespotykanych, w sytuacji poważnego kryzysu konstytucyjnego, wobec czego nie możemy przejść dzisiaj obojętnie – powiedział Nawrocki, otwierając wtorkowe posiedzenie Rady.

Jednocześnie prezydent ocenił, że „pełną odpowiedzialność za całą tę sytuację, każdego policjanta pod Trybunałem, za wszystkie nielegalne działania takie, jak zawieszenie sędziów, nielegalne zarządzenia, wejście do Trybunału od strony kancelarii premiera, ponosi jeden człowiek (...) premier Donald Tusk”.

Nawrocki zaznaczył też, że działań premiera nie rozumie, nie akceptuje i przeciwko nim występuje. Praworządności nie można przywracać metodami, które same rażąco naruszają prawo – oświadczył prezydent.