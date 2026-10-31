Żurek grzmi o zachowaniu prezydenta. „Widziałem znowu głowę państwa, za którą musiałem się wstydzić”

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Zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego było nie tylko skandaliczne, ale także mogło naruszać prawo. "Mam nadzieję, że prokuratura podejmie tutaj działania, bo to jest niedopuszczalne, żeby osoba, którą chroni immunitet prezydencki, zachowywała się w taki sposób – wdzierała się, atakowała sędziów" – podkreślił Żurek w rozmowie z TVN24.

W piątek około godz. 18 na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Obowiązki związane z kierowaniem TK miała przejąć sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Trybunał zaprzeczył temu komunikatowi w mediach społecznościowych i poinformował o bezprawnym przejęciu swojej strony internetowej.

Przed budynkiem Trybunału zebrali się protestujący, w tym politycy prawicy. Równocześnie Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że jej funkcjonariusze wykonują czynności ustawowe na terenie siedziby TK. Powołała się na informację sędzi Korwin-Piotrowskiej o możliwych zagrożeniach dla życia i zdrowia sędziów i pracowników oraz o ryzyku zakłócenia porządku publicznego. Policja zatrzymała też trzy osoby, które przeskoczyły przez ogrodzenie. Zarzuty dotyczą art. 193 Kodeksu karnego (naruszenie miru domowego).

Posłuchaj: Profesor Marcin Matczak o Trybunale Konstytucyjnym

W związku z tymi wydarzeniami prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Polski. Tuż przed 1:00 w nocy z piątku na sobotę prezydent wszedł do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Według relacji świadków i nagrań udostępnionych w internecie Karol Nawrocki miał, dopuścić się zachowań, które minister sprawiedliwości Waldemar Żurek określił jako „skandaliczne”.

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Mnie zaniepokoiło, ogromnie, zachowanie prezydenta, bo widzieliśmy te filmiki, które dzisiaj są w sieci i mam nadzieję, że prokuratura podejmie tutaj działania, bo to jest niedopuszczalne, żeby osoba, którą chroni immunitet prezydencki, zachowywała się w taki sposób – wdzierała się, atakowała sędziów – powiedział Żurek w rozmowie z TVN24.

Minister nie ukrywał, że cała sytuacja budzi jego głęboki niepokój. Widzieliśmy to wszyscy, to jest nagrane, więc dla mnie są to skandaliczne zachowania, wykorzystywanie tej sytuacji jeszcze do podsycania takich emocji na ulicy – dodał.

„Wstyd za głowę państwa”

W rozmowie z TVN24 Waldemar Żurek nie szczędził gorzkich słów pod adresem prezydenta Nawrockiego. Dzisiaj widziałem znowu głowę państwa, za którą musiałem się wstydzić – podkreślił szef resortu sprawiedliwości. Jego zdaniem, zachowanie prezydenta nie przystoi osobie piastującej najwyższy urząd w państwie, a dodatkowo może prowadzić do eskalacji napięć społecznych.

Minister wyraził nadzieję, że prokuratura nie pozostanie bierna wobec tych wydarzeń i podejmie odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia sprawy.

„Innej drogi nie ma”. Premier zabrał głos ws. Trybunału Konstytucyjnego „Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem” – napisał na platformie X premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Brak kompromisu i paraliż Trybunału

Waldemar Żurek odniósł się także do sytuacji wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego. Jak przyznał, prowadzone były rozmowy z sędziami, w tym z sędzią Sochańskim, jednak nie udało się wypracować żadnego kompromisu. Minister wyraził nadzieję, że „być może któryś z tych sędziów wybranych przez PiS będzie chciał brać udział w zgromadzeniu, bo dla Trybunału to jest ważna rzecz”.

Sytuację pogarsza fakt, że budżet Trybunału został wyzerowany. Dzisiaj ten budżet jest wyzerowany, a zarówno pracownicy jak i sędziowie, ale także obywatele czekają na to, żeby Trybunał zaczął działać – zaznaczył minister sprawiedliwości.

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Minister Żurek przypomniał również o śledztwach prowadzonych przez prokuraturę, które dotyczą manipulacji składami sędziowskimi w Trybunale. Zarówno za czasów pani Przyłębskiej, jak i w czasach pana Święczkowskiego po prostu dobierano niezgodnie z zasadami przydziału spraw taki skład, żeby uzyskać określone orzeczenie – powiedział szef resortu.

Według ministra, w Trybunale zalega szereg skarg obywatelskich, które od lat nie zostały rozpatrzone. One są nierozpoznane. Leżą w szafach Trybunału, więc to jest sytuacja bardzo niepokojąca, że tak ważny organ po prostu nie pracuje – podkreślił Waldemar Żurek.

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