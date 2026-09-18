„Zrobimy wam jesień średniowiecza!”. Gorąco przed Trybunałem Konstytucyjnym

RMF24

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zgromadzili się w piątek m.in. przedstawiciele klubów „Gazety Polskiej” i posłowie PiS. Wiceprezes tej partii Przemysław Czarnek powiedział, że manifestujący „bronią Trybunału”. „Pokazujemy wstępną manifestacją, co ich będzie czekać, jeśli podniosą rękę na ten jeden z ostatnich praworządnych organów. Zrobimy wam jesień średniowiecza” - mówił polityk PiS.

W piątek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że w najbliższych tygodniach możliwe są „ruchy prokuratury” w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czworga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Żurek, zapytany, czy zarzuty w tym śledztwie może usłyszeć prezes TK Bogdan Święczkowski (w związku z niedopuszczeniem do orzekania: Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego i Anny Korwin-Piotrowskiej), zastrzegł, że toczy się postępowanie karne i nie chce przesądzać

Te słowa wywołały jednak reakcję polityków PiS i sympatyków tej partii.

W piątek przed siedzibę TK przyszli m.in. działacz opozycji demokratycznej w PRL Adam Borowski, przedstawiciele klubów „Gazety Polskiej” i posłowie PiS, m.in.: Antoni Macierewicz, Tobiasz Bocheński, Maria Kurowska i Dariusz Matecki.

Redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz podczas manifestacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Fot. Paweł Supernak / PAP

Czarnek zapowiada

Bronimy Trybunału, bo działa legalnie. Oni wszyscy chcą, żebyśmy odpuścili. A my im dzisiaj pokazujemy wstępną manifestacją, co ich będzie czekać, jeśli podniosą rękę na ten jeden z ostatnich praworządnych organów. Zrobimy wam jesień średniowiecza - mówił do zgromadzonych Przemysław Czarnek.

A uczestnicy manifestacji zaczęli skandować: „pogonimy”.

Później w Telewizji Republika Czarnek stwierdził, że jeśli rządzący wejdą „siłowo do Trybunału”, to prezydent Karol Nawrocki „może w Pałacu Prezydenckim albo w Kancelarii Prezydenta, przy ulicy Wiejskiej, koło Sejmu, zorganizować dla tych sędziów, którzy są prawowitymi sędziami, siedzibę Trybunału, która będzie orzekać i pokazywać światu tu jest Trybunał, nie tutaj”.

Święczkowski dziękuje

Obecni przed Trybunałem mieli ze sobą transparenty z napisami: „Stop bezprawiu Tuska” oraz „Trybunał Konstytucyjny - ostatni bastion praworządności”.

Prezes TK Bogdan Święczkowski we wpisie na X podziękował „wszystkim, którzy stają w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłości jego sędziów”. Według niego „każda osoba, która publicznie zabiera głos w obronie Trybunału albo solidaryzując się z nim, przychodzi przed Trybunał, daje świadectwo przywiązania do Konstytucji, wolności i praw obywatelskich”.

Uczestnicy manifestacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Fot. Paweł Supernak / PAP

Nawrocki nie odbiera ślubowania

4 września na sędziego TK został wybrany przez Sejm Maciej Berek, były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Wybranie nowego sędziego TK było związane z upływającą w ten piątek, 18 września, kadencją sędziego TK Justyna Piskorskiego.

To ósma osoba wybrana przez Sejm obecnej kadencji na sędziego TK. Spośród siedmiu wybranych wcześniej, prezydent Nawrocki nie odebrał ślubowania od czworga. W przypadku tej czwórki, według przedstawicieli KPRP, w Sejmie doszło do błędów. W związku z tym czworo sędziów złożyło podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. KPRP nie uznaje tego za ślubowanie, prezes TK nie dopuścił tych czworga sędziów do orzekania.

Czworo wybranych w marcu br. sędziów TK, od których prezydent nie odebrał osobiście ślubowania, złożyło skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten w maju wydał zabezpieczenie, nakazujące Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez czterech sędziów TK. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów TK i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.

Poseł PiS Dariusz Matecki podczas manifestacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Fot. Paweł Supernak / PAP

Berek publikuje oświadczenie

W środę prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Berka, gdy ten „przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne”. Szef KPRP Zbigniew Bogucki ocenił wcześniej, że „są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego”.

W odpowiedzi na pismo KPRP z pytaniami o Berka szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec wskazał, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK „nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach”. W czwartek Bogucki poinformował, że ponownie skierował do marszałka Sejmu pismo w tej sprawie.

Jeszcze przed wybraniem przez Sejm na nowego sędziego TK Berek opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2009 r. oraz od 1 sierpnia 2012 r. do chwili obecnej.