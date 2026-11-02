Zoll: Prezydent nie ma tu nic do gadania. Jego kompetencje nie sięgają TK

RMF24

Prezydent powinien przyjąć, że jego kompetencje nie sięgają Trybunału Konstytucyjnego i działanie prezydenta w związku z Trybunałem Konstytucyjnym jest absolutnie bezprawne - mówił w Radiu RMF24 prof. Andrzej Zoll, były prezes TK. Jak stwierdził, „Bogdan Święczkowski popełniał cały czas przestępstwo, nie dopuszczając wybranych sędziów do urzędowania”. Zdaniem prof. Zolla zmiana konstytucji jest nierealna.

Prof. Andrzej Zoll podkreślił w Radiu RMF24, że oświadczenie byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego nie było wzmacnianiem działania Anny Korwin-Piotrowskiej, tylko przedstawianiem „stanu, jaki obecnie mamy”.

Prof. Zoll: Nie było innego wyjścia

Piotr Salak pytał swojego gościa, czy działania Korwin-Piotrowskiej były zgodne z literą prawa. Na pewno były zgodne z duchem prawa, bo sprawa, która jest obecnie aktualna, to znaczy, że można było przez miesiąc zawiesić działalność tych dwóch prezesów, czy osób pełniących funkcje prezesów - pana Święczkowskiego i Sochańskiego - to moim zdaniem nie było innego wyjścia - podkreślił prof. Andrzej Zoll.

Dlatego, że nie da się utrzymać przez kilka miesięcy zamrożenia i to zdecydowanie bezprawnego zamrożenia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego - dodał.

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„Święczkowski cały czas popełniał przestępstwo”

Zdaniem gościa Radia RMF24, artykuł, na który powołuje się sędzia Korwin-Piotrowska, jest wystarczający do zarządzenia przerwy w czynnościach sędziów Święczkowskiego i Sochańskiego.

Musimy w jakiś sposób właśnie nawiązać do ducha ustawy. Nie może być taka sytuacja, że jest państwowy urzędnik wysokiego szczebla, w tym momencie był pan Święczkowski, który nie może być usunięty, czy zawieszony w sprawowaniu swojej funkcji. Nie mogło być tak, żeby nie było żadnej podstawy jego usunięcia - podkreślił.

Zdaniem prof. Zolla, „Święczkowski popełniał cały czas przestępstwo, nie dopuszczając wybranych sędziów do urzędowania”.

Pan Święczkowski opierał się na tym, że nie dostał dyrektywy od prezydenta. Trybunał Konstytucyjny jest niezależny od prezydenta, więc czekanie na to, co powie prezydent, znaczyło popełnienie przestępstwa przez pana Święczkowskiego - dodał.

Według profesora kworum podczas zwołanego na wtorek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego będzie nadal wynosić 10 osób, a jeśli nie będzie kworum, nie będzie uchwały.

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„Prezydent powinien to przyjąć”

Jeżeli nie będzie Zgromadzenia Ogólnego czy nie będzie kworum, to nie będzie budżetu i Trybunał Konstytucyjny przestanie funkcjonować w ogóle, bo nie będzie pracowników, bo nie dostaną pensji - mówił prof. Zoll.

Czy prezydent i sędziowie wokół Bogdana Święczkowskiego zaakceptują ewentualny nowy stan? Mogą nie zaakceptować. W momencie, kiedy będzie Zgromadzenie Ogólne i zapadnie rozstrzygnięcie, to ono jest wiążące. I pan prezydent też się musi zgodzić z tym, że takie ustalenie, taka uchwała wystąpiła - powiedział gość Radia RMF24.

Prezydent tu nie ma właściwie, można tak powiedzieć, nic do gadania. Pan prezydent powinien przyjąć, że jego kompetencje nie sięgają Trybunału Konstytucyjnego i działanie pana prezydenta w związku z Trybunałem Konstytucyjnym jest absolutnie bezprawne - podkreślił.

Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?

Prof. Zoll nie liczy na reset konstytucyjny, który miałby przywrócić prawidłową działalność Trybunału Konstytucyjnego.

Chciałbym, żeby jednak doszło do Zgromadzenia Ogólnego, bo to jest jedyna w tym momencie droga. Nie chodzi o to, żeby był reset konstytucyjny, dlatego że zmiana konstytucji jest moim zdaniem nierealna - powiedział były prezes TK.

Rozwiązanie widziałbym w tym, żeby spowodować, że Sejm wybiera ośmiu sędziów Trybunału. Senat zgłasza kandydatów na cztery miejsca w Trybunale i prezydent zgłasza kandydatów na trzy miejsca i wszystkie osoby są wybierane przez Sejm. Powoduje to, że nie jest potrzebna zmiana konstytucji - mówił prof. Zoll.

Wyszedłbym z takiego założenia, że Sejm już nic nie będzie wybierał, bo wybrał ośmiu. Czyli kandydatów ma złożyć teraz Senat. Jeżeli Sejm by nie wybrał jednego z tych czterech kandydatów, to Senat stawia innego kandydata. To samo z prezydentem. Trzech kandydatów. Jeżeli zostanie trzech wybranych, to jest w porządku. Jeżeli nie, to jeszcze raz prezydent składa następnego kandydata - wyjaśnił gość Radia RMF24.