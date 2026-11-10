Zmiany w regulaminie TK. Jest uchwała Zgromadzenia Ogólnego

RMF24

Na zwołanym przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską Zgromadzaniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego uchwalono zmiany w Regulaminie TK. Wskazano, że zmiany te „wzmacniają rolę sędziów we współzarządzaniu sprawami istotnymi dla Trybunału”.

We wtorek o godz. 10:00 w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską.

Po posiedzeniu na stronie TK opublikowano uchwałę, z której wynika, że celem wprowadzonych dziś zmian jest usprawnienie funkcjonowania TK oraz przywrócenie w jego działalności - jak podkreślono - „fundamentalnej reguły”, zgodnie z którą prezes TK „odpowiada wprawdzie za organizację jego pracy, ale realizuje tę funkcję jako 'pierwszy wśród równych sobie sędziów'”.

Co wskazano w uzasadnieniu do uchwały?

W uzasadnieniu do uchwały wskazano, że po jej wejściu w życie warunkiem zatwierdzenia przez prezesa TK sprawozdania z wykonania budżetu Trybunału Konstytucyjnego będzie uprzednie wyrażenie przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK pozytywnej opinii o tym sprawozdaniu.

W tym kontekście napisano, że do zadań Zgromadzenia Ogólnego należy już uchwalanie projektu dochodów i wydatków TK. W związku z tym - czytamy - „ustawodawca uczynił (...) ze Zgromadzenia Ogólnego organ odpowiadający za plan finansowy Trybunału Konstytucyjnego”.

W uzasadnieniu wskazano ponadto, że - zgodnie z dotychczasowym Regulaminem TK - prezes TK informuje Zgromadzenie Ogólne o ważnych sprawach i wydarzeniach dotyczących TK i jego sędziów. Jak jednak wskazano, „nie znajduje uzasadnienia”, aby jedynie Zgromadzenie Ogólne było takim forum. „Wystarczające może być odbycie narady sędziów, która nie stanowi posiedzenia Zgromadzania” - czytamy.

Uchwała ma wejść w życie w dniu następującym po dniu jej ogłoszenia.

„Pierwsza od lat publikacja”

Wcześniej we wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że podjęta tego dnia przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK uchwała zostanie opublikowana. Zwrócił uwagę, że „będzie to pierwsza od lat publikacja rozstrzygnięcia tego nareszcie prawidłowo obsadzonego ważnego organu państwa”.