Zjednoczona Prawica kontra obóz rządzący. Są wyniki najnowszego sondażu

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Gdyby dziś doszło do wyborów parlamentarnych, a ugrupowania prawicowe wystartowały w nich jako Zjednoczona Prawica, uzyskałyby 46,6 proc. głosów. Oddanie głosu na blok Koalicji 15 X zadeklarowano 41,3 proc. ankietowanych - wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

W sondażu zbadano scenariusz „starcia dwóch wielkich bloków wyborczych”, w związku - jak wskazał portal - z dyskusjami o „ewentualnej konsolidacji sceny politycznej”.

Zjednoczona Prawica wygrywa

Ankietowanych zapytano, na kogo oddaliby głos, gdyby główne siły wystartowały pod wspólnymi szyldami.

Z badania wynika, że „najwięcej wskazań uzyskałaby Zjednoczona Prawica, obejmująca Prawo i Sprawiedliwość, ugrupowanie Rozwój Plus, Konfederację oraz Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna”. W sondażu blok zyskał 46,6 proc. poparcia.

Drugie miejsce zajęła „Koalicja 15 X, czyli wspólna lista Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 oraz Nowej Lewicy”. Ten wariant poparło 41,3 proc. badanych.

Startująca samodzielnie partia Razem uzyskałaby 5,8 proc. głosów, przekraczając ustawowy próg wyborczy.

Odpowiedź „Nie wiem/Trudno powiedzieć” wybrało 6,3 proc. badanych.

Polityczny głód alternatywy. Polacy oczekują nowej partii. Sondaż dla RMF FM Czy Polacy są gotowi na nowe rozdanie w polityce? 44 proc. badanych chciałoby, by na polskiej scenie politycznej pojawiła się nowa partia lub siła polityczna, stanowiąca alternatywę dla dzisiejszych ugrupowań – tak wynika z najnowszego sondaż…

Zwycięstwo i większość w Sejmie

Przeliczenie tych wyników na mandaty sejmowe według modelu prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazuje, że szeroki blok prawicowy zyskałby 242 mandaty, co oznaczałoby samodzielną większość w 460-osobowym parlamencie.

Z kolei Koalicja 15 X wprowadziłaby według tej metodologii do Sejmu 212 posłów, a partia Razem sześciu.

„W tym układzie sojusz Koalicji 15 X oraz partii Razem dysponowałby łącznie zaledwie 218 głosami, czyli o 13 mandatów za mało, aby sformować gabinet większościowy” - podsumowała Wirtualna Polska.

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-9 listopada 2026 r., metodą mix-mode online oraz standaryzowanych wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CAWI i CATI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.