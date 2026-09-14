Zawiadomienie do prokuratury ws. Macierewicza. „Musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów”

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Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez polityka PiS Antoniego Macierewicza. „Dość tego. Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów” - napisał w oświadczeniu.

„Po skandalicznym zachowaniu Macierewicza wobec funkcjonariuszy Polskiej Policji

zdecydowałem o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez A.Macierewicza. Dość tego. Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów” - poinformował Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Chodzi o scenę, która została zarejestrowana na wideo, które udostępnił m.in. poseł Lewicy Tomasz Trela. Doszło do niej podczas próby wejścia polityka do siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Od kilku dni trwa tam spór o kierowanie uczelnią. Na nagraniu widać, jak polityk Prawa i Sprawiedliwości przez kilkanaście sekund dotyka kamizelki policjanta, starając się odczytać dane z jego naszywki. Antoni Macierewicz mówi także, stojąc bardzo blisko funkcjonariusza: Będę musiał skierować sprawę do sądu.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości powstała jako projekt Ministerstwa Sprawiedliwości pod kierownictwem ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobry. To państwowa uczelnia związana ze Służbą Więzienną, której dotychczasowego rektora-komendanta Michała Sopińskiego odwołał obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Resort wskazuje na nieprawidłowości w procedurach doktorskich, zarzuty naruszania apolityczności oraz problemy z aplikacją kuratorską, natomiast Sopiński kwestionuje legalność decyzji, powołując się m.in. na zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Po utrzymaniu odwołania obowiązki rektora przejął Sławomir Cudak, a spór o dostęp do władz uczelni wywołał protesty i interwencję policji.