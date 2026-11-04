Zaskakująca deklaracja Trumpa. „Mogę z nimi współpracować”

RMF24

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Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę telewizji CNBC po przegranych przez jego partię wyborach do Kongresu, że może współpracować z demokratami w wielu kwestiach. Wykluczył jednak wycofanie się z ogłoszonych ceł.

Trump otwarty na współpracę z demokratami?

Mogę współpracować z nimi w wielu sprawach, w wielu więcej sprawach niż ludzie myślą – oświadczył republikański prezydent.

Zapewnił, że jednym z takich obszarów są pomysły dotyczące finansów, które – jak dodał – byłyby korzystne dla obu stron. Nie wymienił konkretnych propozycji.

Cła mają pozostać bez zmian

Trump zaznaczył, że jedyną kwestią, w jakiej nie jest skłonny do żadnego kompromisu, jest wycofanie ceł. Sugerował, że gdyby wycofał cła, wiele fabryk mogłoby nie powstać.

Dziennikarz, który rozmawiał z prezydentem, ocenił, że Trump wydaje się szukać sposobu na porozumienie i znalezienie wspólnego języka z demokratami, kiedy w przyszłym roku przejmą kontrolę nad Kongresem. Według niego Trump był „nastawiony pojednawczo”.

Trump daje do zrozumienia scenie politycznej i rynkom, że jest gotowy do zawierania porozumień – podsumował dziennikarz.