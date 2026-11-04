Zaskakująca deklaracja Trumpa. „Mogę z nimi współpracować”

Trump otwarty na współpracę z demokratami?
Mogę współpracować z nimi w wielu sprawach, w wielu więcej sprawach niż ludzie myślą – oświadczył republikański prezydent.
Zapewnił, że jednym z takich obszarów są pomysły dotyczące finansów, które – jak dodał – byłyby korzystne dla obu stron. Nie wymienił konkretnych propozycji.
Cła mają pozostać bez zmian
Trump zaznaczył, że jedyną kwestią, w jakiej nie jest skłonny do żadnego kompromisu, jest wycofanie ceł. Sugerował, że gdyby wycofał cła, wiele fabryk mogłoby nie powstać.
Dziennikarz, który rozmawiał z prezydentem, ocenił, że Trump wydaje się szukać sposobu na porozumienie i znalezienie wspólnego języka z demokratami, kiedy w przyszłym roku przejmą kontrolę nad Kongresem. Według niego Trump był „nastawiony pojednawczo”.
Trump daje do zrozumienia scenie politycznej i rynkom, że jest gotowy do zawierania porozumień – podsumował dziennikarz.