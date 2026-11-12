Zaproszenie goni zaproszenie. Jest ruch prezydenta Karola Nawrockiego

O decyzji prezydenta Karola Nawrockiego poinformował na czwartkowej konferencji prasowej Rafał Leśkiewicz. Pan prezydent wyznacza do prowadzenia tych rozmów pana ministra Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta RP - przekazał.
Rzecznik prasowy głowy państwa zapowiedział, że zaproszenia na spotkanie trafią do przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych jeszcze w czwartek. Dzisiaj wieczorem będziemy już wiedzieli dokładnie, o której godzinie to spotkanie się odbędzie - powiedział.
Dodał, że będzie to jedno, wspólne spotkanie prowadzone przez szefa KPRP. Wyraził przy tym nadzieję, że zaproszenia wystosowane do wszystkich środowisk politycznych, zostaną przyjęte.
Chwilę wcześniej, podczas spotkania z dziennikarzami w Dublinie, premier Donald Tusk oświadczył, że jego zaproszenie - wystosowane wczoraj do Karola Nawrockiego, by spotkać się i porozmawiać w cztery oczy - jest aktualne.