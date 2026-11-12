RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Zaproszenie goni zaproszenie. Jest ruch prezydenta Karola Nawrockiego

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 12 listopada (15:34) Aktualizacja: Dzisiaj, 12 listopada (15:51)

Prezydent Karol Nawrocki zaprasza na poniedziałek przedstawicieli wszystkich partii politycznych, by porozmawiać o rozwiązaniu kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego - poinformował Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy głowy państwa.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Zaproszenie goni zaproszenie. Jest ruch prezydenta Karola Nawrockiego
Prezydent Karol Nawrocki (fot. Albert Zawada) /PAP

O decyzji prezydenta Karola Nawrockiego poinformował na czwartkowej konferencji prasowej Rafał Leśkiewicz. Pan prezydent wyznacza do prowadzenia tych rozmów pana ministra Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta RP - przekazał.

Rzecznik prasowy głowy państwa zapowiedział, że zaproszenia na spotkanie trafią do przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych jeszcze w czwartek. Dzisiaj wieczorem będziemy już wiedzieli dokładnie, o której godzinie to spotkanie się odbędzie - powiedział.

Dodał, że będzie to jedno, wspólne spotkanie prowadzone przez szefa KPRP. Wyraził przy tym nadzieję, że zaproszenia wystosowane do wszystkich środowisk politycznych, zostaną przyjęte.

Chwilę wcześniej, podczas spotkania z dziennikarzami w Dublinie, premier Donald Tusk oświadczył, że jego zaproszenie - wystosowane wczoraj do Karola Nawrockiego, by spotkać się i porozmawiać w cztery oczy - jest aktualne.


Źródło: RMF24
Tagi: Trybunał Konstytucyjny

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: