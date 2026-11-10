Zamach w Krakowie. Na pytania o bezpieczeństwo odpowie wiceszef MSWiA

RMF24

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W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy Czesława Mroczka o bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa. Jakie są najnowsze ustalenia dotyczące zamachu? Czy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie?

Z wiceszefem MSWiA porozmawiamy o bezpieczeństwie w innych polskich miastach. Czy jesteśmy przygotowani na podobne zdarzenia? Czy potrzebne są dodatkowe środki i zmiany w działaniu służb? Jakie wnioski Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyciąga z zamachu w Krakowie?

Zapytamy także o zagrożenie dywersją i sabotażem przy granicy z Rosją. Policja przedłużyła działania na Warmii i Mazurach, a funkcjonariusze oddziałów prewencji nadal pełnią służbę w wyznaczonych lokalizacjach. Jakie zagrożenia uzasadniają utrzymywanie podwyższonej gotowości? Czy służby mają informacje o planowanych aktach dywersji? Jak Polska zabezpiecza się przed działaniami inspirowanymi przez rosyjskie służby?

Porozmawiamy także o zabezpieczeniu Marszu 11 listopada w Warszawie. Jak będzie wyglądać zabezpieczenie wydarzenia? Czy zgromadzenie nie powinno zostać odwołane?

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!

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