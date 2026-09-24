"Zagryzamy zęby". Żurek o zarobkach ministrów i apelu Służby Więziennej

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w niecodzienny sposób odpowiedział na postulaty Służby Więziennej, której funkcjonariusze domagają się większych pieniędzy. "Mogę powiedzieć strażnikom, żeby zobaczyli, ile zarabiają ministrowie konstytucyjni. Zagryzamy zęby, bo są wyższe wartości" - stwierdził gość RMF FM.

„Mamy budżet wojenny”

Odnosząc się do sytuacji Służby Więziennej Waldemar Żurek wspominał w RMF FM swoje początki w resorcie sprawiedliwości.

Jak przyszedłem do ministerstwa pierwszego dnia, okazało się, że jest podpisane porozumienie ze Służbą Więzienną, które miało im zapewnić wypłaty dodatku mieszkaniowego. Nie było środków zabezpieczonych na to. Zrobiłem wszystko, żeby znaleźć te środki wewnątrz Ministerstwa Sprawiedliwości i w Ministerstwie Finansów - opowiadał gość Tomasza Terlikowskiego. W tym roku, w którym rozpocząłem urzędowanie, wyrównaliśmy zaległości i wiem, że Służba więzienna była bardzo zadowolona z tego ruchu - dodał.

Żurek o "folwarku Święczkowskiego": To po prostu gruzowisko Czas: 21:45

Żurek przyznał, że rządzący mieli plany zmian w Służbie Więziennej, które miały być wprowadzane przez kilka lat, ale w obecnej sytuacji nie mają pieniędzy na rozpoczęcie tego procesu.

Apel nie tylko do Służby Więziennej, ale także do naszych obywateli. Mamy budżet wojenny, Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna - wyjaśniał szef resortu sprawiedliwości. Jak podkreślał, priorytetem jest dziś wzmacnianie armii i ochrona polskiego nieba.

„Wszystko może się zawalić”

Zdaniem Żurka, polska jest dziś w tak przełomowym momencie historycznym, jak kilkadziesiąt lat temu.

Musimy być odpowiedzialni za państwo. Mam także pracowników sądów, którym też należą się podwyżki, pracowników prokuratur... Mówię: „słuchajcie, musimy dzisiaj zagryźć zęby” - relacjonował gość RMF FM. Dodał, że jego zdaniem unijny program SAFE może być kołem zamachowym dla polskiej gospodarki.

Szef resortu sprawiedliwości ostrzegał, że „wyszarpywanie z budżetu pieniędzy” może skończyć się katastrofalnie w sytuacji, gdy za naszą wschodnią granicą wciąż prowadzona jest wojna. Jak przyjdzie taki moment, jak przyszedł na Ukrainie, to wszystko może się zawalić - grzmiał.

Mogę powiedzieć strażnikom, żeby zobaczyli, ile zarabiają ministrowie konstytucyjni. Zagryzamy zęby, bo są wyższe wartości - podsumował Waldemar Żurek w RMF FM.