„Zadaniem pełnomocniczki nie będzie polityka”. Rząd utworzył nowe stanowisko

RMF24

Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska – poinformował w środę premier Donald Tusk. Jak dodał, jej celem będzie spójna promocja marki naszego kraju. W grę wchodzą działania, które mają sprawić, że Polska stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym kierunkiem między innymi dla turystów. „Zadaniem pełnomocniczki zatem będzie polityka” – zapewniła Barbara Mróz-Gorgoń.

Czym zajmie się nowa pełnomocniczka rządu?

Dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prezeską Fundacji Marka Polska Think Tank. Ma się ona zająć opracowaniem „projektu strategii budowy i promocji marki Polski oraz planu jej wdrożenia”.

Do jej zadań będzie również należało opracowanie księgi „Marki Polska”, czyli standardów komunikacyjnych i wizualnych oraz zasad spójnego jej wykorzystywania, a także prowadzenie działań na rzecz zwiększania rozpoznawalności Polski i wzmacniania jej wizerunku w kraju oraz za granicą.

We wtorek rząd przyjął rozporządzenie w sprawie ustanowienia stanowiska pełnomocnika rządu ds. promocji marki Polska.

Będzie on koordynował działania administracji rządowej związane z tworzeniem, wdrażaniem i rozwojem spójnej marki narodowej. Celem nowych rozwiązań jest zapewnienie jednolitego zarządzania marką narodową oraz skuteczniejszego budowania i ochrony wizerunku Polski w kraju i za granicą – wskazano we wtorkowym komunikacie KPRM.

„Zadaniem pełnomocniczki nie będzie polityka”

Gorgoń-Mróz stwierdziła, że marka narodowa nie jest własnością rządu, ani poszczególnych inwestycji, a tworzą ją przedsiębiorcy, artyści, ludzie kultury, sportowcy, naukowcy oraz sami obywatele.

Silna marka narodowa to realne korzyści. To więcej inwestycji, rozpoznawalność naszych marek, produktów, firm za granicą, ale też wielka siła w relacjach międzynarodowych – oceniła nowa pełnomocniczka.

Przekonywała też, że do zarządzania marką narodową potrzeba ścisłych kompetencji.

Tu wchodzi w grę marketing, tu wchodzi w grę public relations, wchodzi komunikacja i oczywiście badania i koordynacja z instytucjami (...). Zadaniem pełnomocniczki zatem nie będzie polityka, ale właśnie stworzenie trwałego systemu koordynacji tych wszystkich działań, które w tej chwili są nadal bardzo mocno rozproszone – dodała.

Tusk: Profesor Mróz-Gorgoń to najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki

Profesor Mróz-Gorgoń (...) to najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki (...), współpracuje z nami od dłuższego czasu – powiedział premier Tusk podczas konferencji prasowej. Jak dodał, Mróz-Gorgoń od dłuższego czasu doradza polskiemu rządowi.

Zdaniem premiera kluczowe jest, by skupić starania różnych rządowych instytucji i ministerstw, by lepiej promować Polskę.

Mówimy tutaj o promocji zarówno na rzecz atrakcyjności turystycznej naszego kraju, wizerunku Polski, poszczególnych marek – dodał Tusk. Tłumaczył, że celem będzie skupienie strumienia pieniędzy, który obecnie jest rozproszony, w jeden program, z którego wyniknie spójna promocja marki naszego kraju. Nie będziemy do tego dokładali ani grosza – zaznaczył.

Szef rządu podkreślił, że zadaniem nie jest jedynie sprawienie, by Polska stała się bardziej atrakcyjnym kierunkiem turystycznym, ale też promocja local content. Szef rządu wyjaśnił, że chodzi o zachęcenie zagranicznych inwestorów do współpracy z polskimi podmiotami.