„Z przyjemnością ogłaszam”. Zmiana na kluczowym stanowisku w Białym Domu

RMF24

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek, że jeden z jego najbliższych doradców Stephen Miller zostanie nowym szefem personelu Białego Domu. Miller zastąpi w tej kluczowej roli Susie Wiles, byłą szefową kampanii Trumpa.

„Z przyjemnością ogłaszam, że pan Stephen Miller, obecny zastępca szefa personelu administracji Trumpa i jeden z moich najbardziej zaufanych doradców, obejmie stanowisko szefa personelu od poniedziałku, 9 listopada 2026 roku” – ogłosił prezydent we wpisie na Truth Social. Jak dodał, Susie Wiles, „która wykonała znakomitą pracę”, przejdzie na stanowisko związane z „operacjami politycznymi Trumpa”.

Donald Trump zapytany o tę decyzję odparł, że „chciał dokonać zmiany”.

Posada szefa personelu Białego Domu jest jednym z najważniejszych stanowisk w administracji, ponieważ osoba pełniąca tę funkcję organizuje pracę Białego Domu i reguluje dostęp do prezydenta.

Pozycja Wiles była zagrożona

Trump jeszcze przed wyborami dementował doniesienia o tym, że zamierza zwolnić Wiles, którą wcześniej nazywał najbardziej wpływową kobietą świata. Według m.in. portalu Politico rywale Wiles mieli po cichu podsuwać prezydentowi doniesienia o lobbingu jej córki na rzecz zagranicznych interesów i namawiać go do zmian.

Donald Trump poinformował o nowotworze ważnej współpracowniczki Donald Trump przekazał, że szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles ma raka piersi. "Jej rokowania są doskonałe" - podkreślił na platformie Truth Social, jednocześnie informując, że Wiles w trakcie leczenia będzie pracować zdalnie.

Córka Wiles, Katie, oraz jej dwaj sojusznicy, były doradca z Białego Domu James Blair i były szef kampanii Trumpa Chris LaCivita, mieli pracować dla Republiki Serbskiej, prorosyjskiej autonomicznej części Bośni i Hercegowiny. Doniesienia mediów mówiły też o konfliktach personalnych Wiles z innymi obozami wewnątrz administracji.

Wiles przed objęciem stanowiska była szefową kampanii Trumpa w 2024 r. Uznawano ją za architekta jego wyborczego zwycięstwa.

Kim jest Stephen Miller?

Z kolei Stephen Miller od początku dojścia do władzy Trumpa był jednym z jego najbliższych i najbardziej wpływowych doradców, a także głównym autorem drakońskiej polityki imigracyjnej prezydenta. Według doniesień, podczas drugiej kadencji Trumpa jego rola jeszcze bardziej wzrosła, a pismo „The Atlantic” nazwało go wręcz „premierem”. Miller miał być zaangażowany w praktycznie każdy element polityki głowy państwa.

Zadowolenie z powodu zmiany wyraził w piątek Dawyd Arachamija, szef frakcji parlamentarnej ukraińskiej partii rządzącej Sługa Narodu oraz członek zespołu negocjacyjnego Kijowa. Jak powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami po spotkaniach w Białym Domu, Miller jest jego dobrym przyjacielem.

Jest profesjonalny, nie brał udziału w żadnej z tych afer, które mieliśmy z Białym Domem – podkreślił. Ocenił przy tym, że Wiles była bardziej „zamknięta”.