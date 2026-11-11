„Wystarczyło zostać w Warszawie”. Szefernaker odpowiada na zaproszenie Tuska

RMF24

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker odniósł się do zaproszenia, jakie do Karola Nawrockiego wystosował Donald Tusk. Przedstawiciel prezydenta ocenił, że choć premier mówi o jedności, to w czasie świąt narodowych ucieka od wspólnych obchodów z Karolem Nawrockim. „Wystarczyło zostać w Warszawie. Wystarczyło wspólnie złożyć wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza” – zaznacza.

Donald Tusk niespodziewanie podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego.

Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie- mówił. Zaznaczył, że chciałby się podzielić z prezydentem opłatkiem przed Wigilią.

Szefernaker o Donaldzie Tusku

Prezydent w trakcie obchodów Święta Niepodległości nie odniósł się wprost do zaproszenia Donalda Tuska. Słowa premiera skomentował za to szef jego gabinetu.

Paweł Szefernaker stwierdził, że Donald Tusk zawsze gra rolę kogoś, kim nie jest. „Wczoraj demokraty, dziś gołąbka pokoju” – zaznaczył. „Mówi o jedności, ale przy każdym kolejnym święcie narodowym ucieka przed wspólnym państwowym gestem z Prezydentem Nawrockim. Wystarczyło zostać w Warszawie. Wystarczyło wspólnie złożyć wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza (pisownia oryginalna – przyp. RMF FM)” – ocenił.

Prezydent odniósł się do sytuacji w TK

Karol Nawrocki, występując na pl. Piłsudskiego w Warszawie, nawiązał do kwestii ustrojowych i konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego; mówił, że „ustrój państwa polskiego i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej są nietykalne”. Organy konstytucyjne państwa polskiego powinny znajdować się poza politycznym sporem - oświadczył. Dodał, że poza polityczny spór wyłączona musi zostać kwestia bezpieczeństwa państwa. Ono, moi kochani, drodzy rodacy, należy się wszystkim, wszystkim, niezależnie od poglądów politycznych i od tego, co myślą o jednych politykach i o drugich politykach - mówił prezydent.

Karol Nawrocki stwierdził też m.in., że „musimy pamiętać o błędach, które doprowadziły do upadku pierwszej Rzeczpospolitej”. Drogę do tego upadku torowała walka elit magnackich i politycznych - stwierdził. Mówił, że konflikt elit politycznych prowadził do tego, że „nawet jak wybrany z wolnej elekcji polski król (...) nie zgadzał się z elitami magnackimi, to wytaczały mu one wojnę totalną”. Jak dodał, te elity „oglądały się na obce stolice i państwa - Berlin, Moskwę, dopuszczając obce mocarstwa i obce stolice do tego, by miały wpływ na Rzeczpospolitą”.