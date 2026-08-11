Wspólna lista prawicy pod sztandarem Nawrockiego? „To byłoby znakomite”

RMF24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości są zwolennikami wspólnego startu bloku prawicowego pod sztandarem prezydenta Karola Nawrockiego - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Ten pomysł krytykuje Konfederacja, podkreślając jednocześnie, że jedynie w kwestii paktu senackiego jest pole do rozmowy.

Wierzę głęboko, że prezydencka strategia rozwoju, która formalnie zostanie przedstawiona w ciągu kilku miesięcy, stanie się w najbliższych wyborach parlamentarnych punktem odniesienia dla wszystkich tych, którzy aspirują do rządzenia w Rzeczypospolitej Polskiej, żeby stworzyć realny plan na przyszłość dla Rzeczpospolitej – mówił w rocznicę swojego zaprzysiężenia prezydent Karol Nawrocki.

Ta zapowiedź wskazuje, że głowa państwa zamierza brać czynny udział w kształtowaniu się wyborczej i powyborczej rzeczywistości w 2027 roku. Niejednokrotnie pojawiały się też doniesienia o tym, że szeroko rozumiany obóz prawicy miałby wystartować w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych z jednej, wspólnej listy, której twarzą stałby się prezydent Karol Nawrocki.

„Po prawej stronie jest wiele wartościowych organizacji”

Jeżeliby się udało utworzyć taką listę do Sejmu, jestem absolutnie otwarty. Uważam, że po prawej stronie jest wiele organizacji bardzo wartościowych. Oczywiście w pewnych rzeczach się różnimy i pewnie będzie to bardzo trudne, ale jeżeli pojawi się taka perspektywa rozmowy, dyskusji, to jest coś naturalnego. W Prawie i Sprawiedliwości to się udało - mówił w rozmowie z RMF FM poseł PiS-u Andrzej Śliwka.

W 2015 i w 2019 roku byliśmy jako Zjednoczona Prawica, projekt polityczny, w którym Prawo i Sprawiedliwość oczywiście odgrywało najważniejszą rolę, ale były mniejsze formacje. Jeżeli pan prezydent Nawrocki, który był kandydatem wskazanym przez Prawo i Sprawiedliwość w wyborach prezydenckich, chciałby się w ten proces zaangażować, to uważam, że to byłoby znakomite - dodał.

Prezydent zapowiada w Skawinie. „Pilnowanie żyrandoli jest nie dla mnie” Regularne spotkania z Polakami podczas drugiego roku prezydentury zapowiedział w niedzielę w Skawinie (woj. małopolskie) prezydent Karol Nawrocki. „Pilnowanie żyrandoli jest nie dla mnie” – mówił w trakcie spotkania z mieszkańcami.

„To ludzie, którzy są od nas daleko”

Innego zdania jest Konfederacja. W przyszłorocznych wyborach parlamentarnych wystartujemy z własnych list. To dokładnie obiecaliśmy wyborcom. Obiecaliśmy, że będziemy realizować swój program, a żeby to robić, chcemy wiedzieć, jakie mamy poparcie społeczne. Wspólna lista z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim była po prostu nie do przyjęcia dla naszych wyborców i chyba dla nas samych - mówił reporterowi RMF FM Michał Nieznański z Konfederacji.

To są ludzie, którzy są od nas daleko, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, daleko, jeśli chodzi o sprawy związane z Unią Europejską - tłumaczył.

„Pakt bez Brauna będzie nieskuteczny”

Zarówno PiS, jak i Konfederacja podkreślają, że toczą się rozmowy w sprawie paktu senackiego.

Mamy jednomandatowe okręgi wyborcze. Doskonale wiemy, że jeśli nie będzie jakiegoś połączenia prawicowego, nie mamy szans na to, żeby w przyszłej kadencji Senat był bardziej po prawej stronie niż po stronie liberalnej. Liczymy na to, że będzie to pod jurysdykcją prezydenta Karola Nawrockiego, który złączy wszystkie siły prawicowe. PiS od razu odrzuca współpracę z Grzegorzem Braunem. Według nas taki pakt bez Grzegorza Brauna po prostu dalej będzie nieskuteczny - podkreśla Nieznański w rozmowie z RMF FM.

Politycy PiS-u o paktowi senackiemu mówią „tak”, jednak o współpracy z samym Grzegorzem Braunem nie ma mowy.

Uważam, że jeżeli chodzi o wybory senackie, jest to scenariusz bardzo realny. Byłem jednym z pierwszych polityków, który mówił o tym, że taka lista prezydencka, lista prawicy do Senatu jest pożądana - mówi poseł Andrzej Śliwka. Dodaje, że współpraca z Braunem jest niemożliwa, jednak z jego ludźmi już tak.

W otoczeniu Grzegorza Brauna, ale także wśród jego wyborców, są postacie, które można pozytywnie określić - przekonuje polityk PiS-u.