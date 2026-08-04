„Wrogiem nie jest Tusk, ale ja”. Kaczyński ostro o Morawieckim

RMF24

Wojna na prawicy eskaluje. „Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość” – w takich słowach Jarosław Kaczyński skomentował ostatnie wypowiedzi byłego premiera, do niedawna jego kolegi z partii. Prezes PiS stwierdził także, że ma wrażenie, że „pan premier jest w jakimś dziwnym stanie”.

We wtorek Jarosław Kaczyński nie pozostawił wątpliwości co do swojego stanowiska wobec byłego premiera.

„Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej” – napisał prezes PiS na platformie X.

Wypowiedź ta jest odpowiedzią na krytykę, jaką Morawiecki skierował w rozmowie na kanale YouTube „Rymanowski Live”, w stronę tzw. „maślarzy”, czyli frakcji związanej z Tobiaszem Bocheńskim, Jackiem Sasinem i Patrykiem Jakim. Były premier zarzucił im próbę przejęcia kontroli nad partią i realizowanie strategii, która ma doprowadzić do odsunięcia Kaczyńskiego od władzy. To jest ukartowana strategia wypchnięcia prezesa, ponieważ na koniec przyjdą po jego głowę – mówił Morawiecki.

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„Możemy być ostatnim ratunkiem PiS-u”

Mateusz Morawiecki nie pozostaje dłużny. W rozmowie na kanale YouTube „Rymanowski Live” podkreślił, że walka PiS z jego stowarzyszeniem „Rozwój Plus” może przynieść partii więcej szkody niż pożytku. Na koniec może się okazać, że jesteśmy ostatnim ratunkiem PiS-u, chociaż będziemy walczyli o wynik jeszcze lepszy – stwierdził Morawiecki.

Były premier winą za spadające poparcie PiS w sondażach obarczył m.in. frakcję „maślarzy”, polityków dawnej Suwerennej Polski, a także kontrowersyjne decyzje, takie jak „Piątka dla zwierząt” czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku dotyczący aborcji. Krytykował również zarządzanie Polską Grupą Zbrojeniową, które - jak powiedział - „także w naszych czasach było słabe”.

Kaczyński komentuje

Według Kaczyńskiego „były premier zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezgodnie z prawdą…”.

„Skoro tak bardzo się z nimi nie zgadzał, wypada zapytać: dlaczego nie odcinał się od tych decyzji publicznie albo nawet nie zrezygnował z funkcji premiera? Co jakiś czas słyszę, że członkowie rozłamowego stowarzyszenia byli zapewniani przez Mateusza Morawieckiego, że i tak lista będzie wspólna… Po takich wypowiedziach ich szefa uwierzyć w to jest niezmiernie trudno” – komentuje Kaczyński.

„Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. Odnosiłem je również w trakcie naszych rozmów. Daj Boże, żebym się mylił” – dodał prezes PiS.

Powstanie stowarzyszenia „Rozwój Plus” i utworzenie nowego klubu parlamentarnego to efekt narastającego kryzysu w PiS. Po ultimatum władz partii, które wymagało rezygnacji z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń, politycy skupieni wokół Morawieckiego zdecydowali się na własną drogę.

Morawiecki zapowiedział wczoraj, że najpóźniej 15 października powoła nową partię polityczną. Na ten dzień zaplanowana jest konwencja „Rozwoju Plus”.