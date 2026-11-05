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Władysław Kosiniak-Kamysz podał szczegóły resetu konstytucyjnego

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 5 listopada (12:45)

Władysław Kosiniak-Kamysz w obliczu sporu o Trybunał Konstytucyjny zapowiedział reset konstytucyjny. „Przygotowaliśmy projekt zmiany konstytucji. Nadzwyczajne odnowienie składu Trybunału Konstytucyjnego na mocy zmiany konstytucji, stworzenia nowego paragrafu, wygaszenia mandatu urzędujących sędziów” - powiedział wicepremier, szef MON i prezes PSL. Dodał, że „rozwiązanie nie wskazuje, kto wygrywa dziś w sporze o TK, kto ma rację czy kto jest lepszy, (…) lecz szuka spokoju i pokoju społecznego w obliczu zagrożeń ze wschodu”.

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Władysław Kosiniak-Kamysz podał szczegóły resetu konstytucyjnego
Wkrótce więcej informacji /RMF FM

Nadzwyczajne odnowienie składu Trybunału Konstytucyjnego - tak nazywa się propozycja resetu konstytucyjnego, przedstawiona przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. 

W czwartek podczas Kongresu Polskiego Samorządu z udziałem polityków PSL w Warszawie Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do obecnej sytuacji wokół TK, przekazał, że kub PSL w ostatnich dniach poświęcił bardzo dużo czasu z ekspertami na „wypracowanie rozwiązania, które umożliwi zatrzymanie niepokojów, ale i przywrócenie wszystkich zasad, które przez osiem lat rządów PiS były utracone”.  

Dzisiaj chodzi o to, żeby znaleźć rozwiązanie, które ustabilizuje sytuację. To również rozwiązanie dla samorządu, dla możliwości odwoływania się do Trybunału, który ma wiarygodność u wszystkich - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Przygotowaliśmy projekt, żeby doprowadzić do spokoju, pokoju społecznego, pełnej praworządności, odtworzenia wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego. Przygotowaliśmy projekt zmiany Konstytucji Rzeczpospolitej - zapowiedział szef PSL. 

Chcielibyśmy zaproponować rozwiązanie, które nie wskazuje na to, kto wygrywa dziś w sporze, kto ma rację czy kto jest lepszy, (…) lecz szuka spokoju i pokoju społecznego w obliczu zagrożeń ze wschodu. 

Więcej informacji wkrótce.


Źródło: RMF24
Tagi: Władysław Kosiniak-Kamysz

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