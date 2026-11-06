Wizyta Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Znamy dokładną datę

RMF24

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Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera i szefa MON w Pentagonie, odbędzie się we wtorek o godz. 10:30. Informację przekazało biuro prasowe Departamentu Wojny – donosi korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski.

Wcześniej w piątek Kosiniak-Kamysz powiedział, że „jeśli wszystko pójdzie dobrze”, to na początku przyszłego tygodnia złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych.

Zapytany na piątkowej konferencji prasowej, kiedy pojedzie do Stanów Zjednoczonych w sprawie m.in. utworzenia w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk, szef MON powiedział, że będzie w USA „w najbliższych dniach”.

Będziemy w Pentagonie, będziemy rozmawiać o bazach, o obecności żołnierzy amerykańskich, o sojuszu polsko-amerykańskim – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, dynamika też w Stanach jest dość duża, to na początku przyszłego tygodnia będę w Stanach Zjednoczonych – dodał szef MON.

Wrześniowe spotkanie odwołano w ostatniej chwili

W ubiegłym tygodniu Kosiniak-Kamysz mówił, że do jego spotkania z szefem Pentagonu Petem Hegsethem dojdzie po 4 listopada, czyli po połówkowych wyborach do Kongresu USA.

Szef MON w ubiegłym tygodniu mówił też, że nie ma problemów z uzgodnieniem daty jego wizyty w USA, ale z ostrożności nie podaje możliwych terminów. Zaznaczył, że ostrożność ta wynika z wrześniowego doświadczenia, kiedy w ostatniej chwili jego spotkanie z szefem Pentagonu zostało odwołane z powodu wizyty przywódcy Chin w USA.

We wrześniu rozmowy szefa MON i sekretarza wojny USA miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji ws. lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 w Polsce.

Strona amerykańska zdecydowała już, że centrum serwisowego pocisków PAC-3 MSE do systemów obrony powietrznej Patriot powstanie w Polsce. Decyzja ta została ogłoszona w połowie października. Nieznane pozostają jeszcze kwestie takie jak lokalizacja centrum, koszt jego budowy czy możliwa data rozpoczęcia działania.

Co ze stałą bazą wojsk USA w Polsce?

Nie jest jeszcze rozstrzygnięta kwestia utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk USA.

Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała w środę, że amerykańska baza była jednym z tematów spotkania, do którego doszło dzień wcześniej w Krakowie ze stroną amerykańską, w którym udział wzięli m.in. podsekretarze stanu w Pentagonie Elbridge Colby i Michael Duffey.

Sobkowiak-Czarnecka powiedziała wówczas, że „wszystko jest na dobrej drodze, ale jeszcze kilka kroków przed nami”. Podkreśliła, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prezydenta USA Donalda Trumpa.

Wiceszefowa MON oceniła, że „teraz cała sprawa baz nabierze nowej dynamiki i powinna się rozstrzygnąć w ciągu kilku tygodni”.