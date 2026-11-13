Wicemarszałek Sejmu ujawnia. Dymisja Władysława Teofila Bartoszewskiego na biurku premiera

RMF24

Na biurku premiera Donalda Tuska jest już dymisja wiceszefa MSZ Władysława Teofila Bartoszewskiego - potwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Bartoszewski prawdopodobnie odejdzie z MSZ, ale wszystko w rękach premiera - dodał wicemarszałek w rozmowie z TVN24.

We wtorek prokurator z mazowieckiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu - posłowi PSL, wiceszefowi MSZ - zarzuty dotyczące m.in. przywłaszczenia powierzonych środków.

Zgorzelski pytany w piątek w TVN 24, czy Władysław Teofil Bartoszewski odchodzi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odparł, że „prawdopodobnie tak, ale wszystko w rękach premiera”. Dopytywany, czy na biurko premiera jest już dymisja Bartoszewskiego, potwierdził. Tak, jest - powiedział wicemarszałek.

Jeszcze wczoraj Bartoszewski był dopytywany przez dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego, czy to prawda, że złożył dymisję. Wiceszef MSZ nie chciał tego komentować, mówił jedynie, że coś więcej może powiedzieć w przyszłym tygodniu.

Prokuratorskie zarzuty dla Bartoszewskiego

Prokuratura zarzuca Bartoszewskiemu przywłaszczenie mienia, które Andrzej Ciechanowiecki oraz Fundacja Non Omnis Moriar powierzyli mu w celu zarządzania.

Zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków pieniężnych obejmują okres od 9 lipca 2012 r. do 20 lutego 2015 roku. Łącznie dotyczą kwoty 1 mln funtów brytyjskich, 405 tys. euro oraz ponad 6,6 mln zł.

Drugi zarzut dotyczy - jak przekazano - udaremnienia oraz uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela poprzez podejmowanie w okresie od 16 lipca 2012 roku do 9 marca 2022 roku szeregu działań polegających na ukryciu, zbyciu i darowaniu składników swojego majątku.

Bartoszewski, poseł PSL, jest wiceministrem spraw zagranicznych od grudnia 2023 r.

Władysław Teofil Bartoszewski zrzekł się immunitetu Władysław Teofil Bartoszewski zrzekł się immunitetu posła. Jak ustalił nasz reporter RMF FM Tomasz Skory, poseł PSL i wiceminister spraw zagranicznych złożył odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.

Bartoszewski się nie przyznaje

Odnosząc się we wtorek do postawionych mu zarzutów, oświadczył, że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Zapowiedział, że będzie bronił prawdy i swojego dobrego imienia w każdej instancji, „tak długo, jak będzie to konieczne”.

Jestem przekonany, że zarówno postępowanie karne, jak i nadal toczące się postępowanie cywilne potwierdzą moje racje i prawa do majątku - dodał Bartoszewski.



Na początku października Bartoszewski zrzekł się immunitetu poselskiego. Wniosek o jego uchylenie Prokurator Generalny skierował do Sejmu w lipcu.