Waldemar Żurek wskazuje, kiedy TK wznowi prace. „Ja się cieszę”

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Trybunał Konstytucyjny wróci do rozpatrywania spraw w ciągu kilku tygodni. W niedzielnym programie TVP Info odniósł się również do zmian w kierownictwie instytucji, wniosków o uchylenie immunitetów oraz nocnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w siedzibie TK. Słowa ministra dotyczące zachowania głowy państwa były wyjątkowo ostre. „Bandyckie najście grupy z prezydentem na czele” – stwierdził.

Trybunał ma wrócić do orzekania w ciągu „tygodni”

W piątek sędzia Anna Korwin-Piotrowska przejęła kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym i zawiesiła w obowiązkach dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego. Do sytuacji w instytucji odniósł się w niedzielę minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Szef resortu przekazał, że wznowienie merytorycznego rozpoznawania spraw jest bliskie. Chodzi również o skargi obywateli, które – jak ocenił – przez długi czas nie doczekały się rozpatrzenia.

To jest kwestia tygodni, kiedy my będziemy mieli pierwsze rozprawy i będą rozpatrywane pierwsze sprawy merytorycznie. To jest już szybko i ja się z tego cieszę – zapowiedział Waldemar Żurek.

Minister zwrócił uwagę, że jednym z pilnych zadań nowego kierownictwa jest przygotowanie budżetu na przyszły rok. Według niego poprzednie kierownictwo nie zdołało skutecznie doprowadzić tej sprawy do końca. Pozytywnie ocenił również decyzję sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału.

Żurek chce rozpoznania wniosków dotyczących immunitetów

W rozmowie pojawił się także temat piątkowych wniosków o uchylenie immunitetów osobom z zawieszonego kierownictwa Trybunału. Waldemar Żurek odniósł się szczególnie do Bogdana Święczkowskiego, zarzucając mu przekonanie, że nie podlega takim samym zasadom odpowiedzialności jak pozostali obywatele.

Pan Święczkowski od dłuższego czasu uważa się za osobę w ogóle wyjętą spod prawa. Jak każdy obywatel ma odpowiadać przed niezawisłym sądem. Święczkowski uważa, że jego to nie dotyczy, więc chciałbym też, żeby te moje wnioski były jak najszybciej rozpoznane – poinformował szef MS.

Minister krytycznie ocenił również sposób funkcjonowania Trybunału w poprzednich latach. Jego zdaniem instytucja stała się „wydmuszką”, która miała realizować polityczne oczekiwania określonych środowisk.

Nocna wizyta Nawrockiego w Trybunale. „Bandyckie najście”

Jednym z najostrzej komentowanych przez ministra wydarzeń była nocna wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Prezydent przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. Wcześniej przeprowadził konsultacje z I prezesem Sądu Najwyższego, a następnie pojawił się w budynku TK przy alei Szucha.

W internecie opublikowano nagrania pokazujące moment wejścia prezydenta do gmachu. Na filmach widać, jak Nawrocki przechodzi przez grupę sędziów stojących w drzwiach.

Waldemar Żurek skrytykował sposób przeprowadzenia wizyty. Zwrócił uwagę na zachowanie osób towarzyszących prezydentowi oraz sytuację, w której znaleźli się funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Podziękował policjantom za zachowanie spokoju. Minister ocenił, że samo wejście do budynku może mieć konsekwencje prawne.

Samo jego (Karola Nawrockiego – przyp. red.) wejście do Trybunału oceniam już w kategoriach prawnokarnych. To było naruszenie nietykalności budynku Trybunału. Jego współpracownicy zupełnie bezkarnie zachowywali się w budynku i myślę, że prokuratura musi wyciągnąć z tego tytułu konsekwencje – oświadczył minister sprawiedliwości.

Żurek zaapelował jednocześnie o obniżenie temperatury sporu. Wyraził też uznanie dla sędziów, którzy – w jego ocenie – nie ulegli presji podczas nocnych wydarzeń.

Podziwiam ich za tę heroiczną postawę, że nie dali się stłamsić temu bandyckiemu najściu grupy z prezydentem na czele – podsumował.

Sąd Najwyższy zwołuje nadzwyczajne zgromadzenie

Nocna wizyta prezydenta w Trybunale nastąpiła po konsultacjach z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim. W związku z sytuacją w TK podjęto również działania dotyczące funkcjonowania samego Sądu Najwyższego. Na stronie internetowej SN opublikowano zarządzenie o zwołaniu nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Posiedzenie wyznaczono na wtorek 3 listopada.

Wśród tematów, które mają zostać omówione, wskazano zagrożenia dla porządku konstytucyjnego w Polsce – chodzi w szczególności o przestrzeganie zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależność władzy sądowniczej oraz prawidłowe funkcjonowanie konstytucyjnych organów państwa.

Spotkanie ma zakończyć się przyjęciem specjalnej uchwały. I prezes SN uzasadnił skrócenie standardowego, siedmiodniowego terminu powiadamiania o zgromadzeniu nadzwyczajnym charakterem zaistniałych okoliczności.