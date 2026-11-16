W samolocie średnio co dwa dni. Jak latają posłowie? Ustalenia RMF FM

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Łukasz Mejza jest posłem, który najczęściej korzysta z bezpłatnych dla parlamentarzystów przelotów krajowych. Od początku roku były poseł Prawa i Sprawiedliwości wykonał 115 lotów. Pozostali rekordziści to najczęściej politycy koalicji rządowej - ustalił dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.

Prawo do bezpłatnych przelotów w krajowym przewozie lotniczym przysługuje parlamentarzystom na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Sprawdziliśmy, którzy posłowie najczęściej korzystają z lotów opłacanych z budżetu państwa. Jeden lot kosztuje budżet państwa, czyli polskiego podatnika, około 1000 złotych.

Według informacji przekazanych naszemu dziennikarzowi przez Kancelarię Sejmu, od 1 stycznia do 1 listopada posłem, który najczęściej korzysta z takiego prawa, jest Łukasz Mejza. W tym roku poseł niezrzeszony odnotował 115 przelotów. Średnio polityk latał samolotem raz na 2 dni, co daje 3 loty tygodniowo. Warto podkreślić, że we wspomnianym okresie odbyło się 20 posiedzeń Sejmu.

Jeśli chodzi o 10 najczęściej latających posłów, to w większości są to politycy koalicji rządowej.

1. Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony – 115 przelotów,

2. Robert Dowhan, Koalicja Obywatelska – 93 przeloty,

3. Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska – 90 przelotów,

4. Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska - 83 przeloty,

5. Mirosław Suchoń, Centrum – 78 przelotów,

6. Dariusz Wieczorek, Lewica – 78 przelotów,

7. Ireneusz Raś, PSL – 73 przeloty,

8. Grzegorz Gaża, Prawo i Sprawiedliwość – 71 przelotów,

9. Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość – 71 przelotów,

10. Paweł Śliz, Polska 2050 – 70 przelotów.